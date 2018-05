Skjern Håndbold tabte duellen på målmandsposten

Skjern Håndbold brændte alt for meget på en velspillende Ole Erevik i GOGs mål, mens Skjern Håndbolds målmænd fik fat på alt for lidt, mente Emil Nielsen.

Skjern: Er det målmanden der redder, eller er det afslutteren der brænder?

Ja et eller andet sted er det vel to sider af samme sag. Men lige netop i kampen mod GOG snakkede Skjerns målmand Emil Nielsen om redninger.

- Forskellen i dag er antallet af redninger. Det er det, GOG vandt på. Så enkelt er det i min optik lige nu, sagde Emil Nielsen efter kampen.

GOGs målmand Ole Erevik havde da også klart flere redninger end Emil Nielsen og Tibor Ivanisevic.

- Ole Erevik stod en meget fin kamp. For det var ikke kun, fordi vi afsluttede dårligt, at han reddede. Der var jo også mange oplagte muligheder, han fik bremset. Omvendt stod både Tibor og jeg dårligt. Jeg ved godt, forsvaret heller ikke var optimalt. Men der var altså alt for mange skud, der bare ikke måtte gå i mål. Vi tabte den vigtige duel på målmandsposten, sagde Emil Nielsen.

Playmaker Jesper Konradsson var inde på lidt af det samme.

- Nej hvor vi brændte meget på Erevik. Mange af de afbrændere kostede kontramål. De fik alt for mange lette mål på den konto, selv om vi udmærket vidste, at kontraløb og hurtig midte er et af GOGs bedste våben. Men det kunne vi ikke forhindre, fordi vi smed så mange bolde væk, og fordi vi brændte for meget. Syv mod seks skabte vi mange åbne chancer, men nå de så ikke bliver udnyttet, koster det bare for meget i den anden ende, sagde Jesper Konradsson.

Midt i skuffelsen havde han overskud til at kigge lidt fremad. Og han kunne godt se en mulig vej ud af den situation, Skjern har sat sig selv i ved at tabe den første kamp.

- Det er håndbold, så alt kan ske. Med lidt marginaler med os, med lidt bedre afslutninger, med lidt bedre forsvar, ja så kan vi godt vinde søndag. Man må ikke glemme, at vi i dag faktisk havde muligheder for at komme tilbage i kampen, men vi manglede skarpheden. Vi har slået GOG på Fyn før i denne sæson, og det tror vi på, vi kan gøre igen, sagde en meget skuffet Jesper Konradsson.