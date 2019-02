Skjern Håndbold stod ikke distancen i Zagreb

Efter en helt lige første halvleg blev Skjern Håndbold knust efter pausen af HC PPD Zagreb, der uden problemer vandt 32-29 i Champions Leauge, hvor Skjern er ved at have udspillet deres rolle.

Zagreb: Skjern Håndbold er desværre nok ved at have udspillet deres rolle i Champions League.

Det er ikke så meget det, at Skjern søndag sidst på eftermiddagen tabte ude mod HC PPD Zagreb i Kroatien. Det er et svært sted at spille.

Nej det var værre, at Flensburg-Handewitt tabte ude mod Motor Zaporozhye. Det betyder nemlig, at Skjern nu har tre point op til sjettepladsen, som Zaporozhye og Nantes ligger på i øjeblikket med ni point. Så hvis Skjern skal videre, så vil det kræve en hjemmesejr på søndag over Nantes, der vel at mærke er forsvarende Champions League mestre.

Første halvleg var ellers ok. Der var skiftende føringer, og ved pausen førte Zagreb 15-14, efter Skjern havde ført blandt andet 11-9 og 13-12.

Skjern burde faktisk have vundet en tempofyldt første halvleg. For helt efter planen løb Skjern de kontraer, de satsede på. Problemet var bare, at fem af ti muligheder ikke blev udnyttet godt nok. Men det viste, at kontraløbene ville være et godt våben også efter pausen, hvis der blev fundet mere effektivitet.

Det gik så nærmest modsat. Skjern blev godt nok effektive, for de scorede på alle tre kontraløb i anden halvleg. Zagreb havde kun scoret et par mål i deres kontrafase i de første 30 minutter, men det lavede hjemmeholdet markant op på ved at score syv gange på syv kontrachancer, så Skjern blev på en måde ramt af deres egen medicin.

Zagreb var klart bedst i de sidste 30 minutter. Kroaterne scorede nemlig nærmest efter behag. De kørte lange og tålmodige angreb, og når de afsluttede, så gik bolden i mål næsten hver gang, for målmændene Emil Nielsen og Bjørgvin Gustavsson fik ikke fat i nær nok til, at Skjern kunne have vundet. Heller ikke forsvarsspillet var godt nok. Skjern var ikke aggressive nok.

Omkring midtvejs i anden halvleg begyndte Zagreb at trække fra for alvor. Skjern satsede på det tidspunkt ved at spille syv mod seks, men det var fuldstændigt uden effekt. Så 22-20 blev til 25-21 og videre til 31-24. Zagreb begyndte at slappe af, hvilket tillod Skjern at score kampens fire sidste mål, så de på papiret slap hæderligt fra kampen med et nederlag på 32-29.