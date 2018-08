Skjern Håndbold skal spille mod PSG i Boxen i Herning

I håbet om stor opbakning, sportslig succes og økonomisk gevinst har Skjern Håndbold valgt at flytte opgøret mod Paris-Saint Germain i Champions League til Jyske Bank Boxen i Herning.

Skjern: For femte gang i historien rykker Skjern Håndbold 41 kilometer mod nordøst, når Mikkel Hansen, Nikola Karabatic og de øvrige verdensstjerner kommer til Danmark den 14.oktober.

Vestjyderne har nemlig flyttet gruppespilskampen i Champions League mod de femdobbelte franske mestre fra Paris-Saint Germain til Jyske Bank Boxen i Herning, skriver klubben i en pressemeddelelse.

En glædelig nyhed, mener Skjern-profilen Kasper Søndergaard.

- Det bliver stort, og jeg håber, at vi kan samle 8-10.000 tilskuere, hvor størstedelen holder med os. Jyske Bank Boxen har tidligere vist sig at være en glimrende hjemmebane for os, og det satser vi på, gentager sig til oktober, siger Kasper Søndergaard.

På ledelsesgangene i både Skjern og Herning er man stærkt tilfredse med beslutningen.

- Vi har haft mange store oplevelser i forbindelse med flytningen af kampe til Herning, og jeg tror, vi kan forvente os endnu en fantastisk kamp i oktober, siger Carsten Thygesen, som suppleres af MCH-direktør, Georg Sørensen.

- Vi har altid haft et godt forhold og samarbejde med Skjern Håndbold, og derfor glæder det os, at vi sammen kan invitere til håndbold i verdensklasse. Det bliver en lille forsmag på alt det, som venter til håndbold-slutrunden i januar, siger Georg Sørensen.

Tidligere har Skjern Håndbold mødt AG København, KIF Kolding, TTH Holstebro og Aalborg Håndbold i Jyske Bank Boxen. Billetsalget til opgøret mod Paris-Saint Germain starter den 27. august.