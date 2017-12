Skjern Håndbold passer perfekt til mig

Björgvin Páll Gústavsson har altid drømt om at spille i den danske liga, og han sagde klart ja med det samme, da han fik et tilbud fra Skjern Håndbold.

Skjern: Hvad får en 32-årig klassemålmand til at rejse fra Haukar i hjemlandet Island for at tage endnu en tørn i udlandet, når man allerede har spillet syv sæsoner i Tyskland og to i Schweiz og samtidig spillet knap 200 landskampe med et succesfyldt islandsk landshold?

- Jeg vil gerne være en del af det, mange kalder Skjern-familien. Jeg har altid drømt om at spille i den danske liga. Det har været et mål for mig, og så snart jeg fik muligheden for at spille for Skjern Håndbold, blev det et klart ja fra min side.

Björgvin Páll Gústavsson smiler glad, som han sidder der på Carsten Thygesens kontor i Skjern Håndbold, hvor målmanden har været til lægetjek og på rundvisning i Skjern Bank Arena.

Björgvin Páll Gústavsson havde andre tilbud liggende.

- Jeg sagde nej tak til alt, ind til Skjern Håndbold altså kom på banen. Jeg snakkede så med Tandri Mar Konradsson, Vignir Svavarsson og Aron Kristjansson. Og alle har bare sagt, det er en super klub, hvor hjertet er med i tingene. Alt fungerer på og udenfor banen, så jeg er sikker på, det er perfekt for mig, fortæller Björgvin Páll Gústavsson.

Han rykker hele familien med til Skjern til sommer. Han har kone og et barn på fire år, og for tre uger siden kom et par tvillinger til. Hans kone er i øvrigt bedste veninde med Tandri Mar Konradssons kone Stella.

- Så jeg nyder et par dage i Skjern, så jeg kan få sovet lidt ekstra, kommer det med et stort smil.

Målmanden glæder sig til at komme til Skjern.

- Jeg glæder mig til at træne og spille sammen med spillere som Anders Eggert, Kasper Søndergaard, Bjarte Myrhol og så videre. Spillere som jeg har mødt mange gange tidligere i karrieren. Og så glæder jeg mig til at arbejde sammen med Emil Nielsen. Vi er forskellige, men vi passer sammen. Jeg har masser af erfaring, men jeg er sikker på, Emil også kan lære mig noget. Vi skal nok blive en stærk duo i Skjerns mål, fortæller Björgvin Páll Gústavsson.

Sådan ser Anders Dahl-Nielsen også på det. Som sportslig rådgiver i Skjern Håndbold har Anders Dahl-Nielsen spillet en stor rolle i arbejdet på at finde Björgvin Páll Gústavsson.

- Vi var glade og tilfredse med Emil og Tibor Ivanisevic, og vi overvejede ikke ændringer i den duo. Men da Tibor fik et godt tilbud fra Tyskland, og han også selv gerne ville af sted til næste sommer, så var det klart, vi skulle til at se på, hvad vi så skulle gøre. Vi fandt ud af, hvilken profil vores kommende målmand skulle have, og den profil passer Björgvin Páll Gústavsson perfekt ind i, fortæller Anders Dahl-Nielsen.

Han peger på, at islændingen har et utroligt højt topniveau. Han har en anden stil i målet end Emil Nielsen, men det er kun godt.

- Jeg er sikker på, de to sammen nok skal hjælpe hinanden til at redde så mange bolde som muligt i Skjerns mål. Björgvin Páll Gústavsson har en masse erfaring fra mange slutrunder med Island, fra Champions League og Bundesligaen og så videre. De erfaringer vil han gerne give videre, og det kommer Emil til gode, for han har selvfølgelig meget at lære endnu, siger Anders Dahl-Nielsen.