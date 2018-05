Skjern Håndbold ligner ikke en DM-finalist

Skjern: En ny DM-finale er langt væk for Skjern Håndbold. Nok også for langt væk.

For GOG var klart bedst, da de var på besøg i Skjern Bank Arena torsdag eftermiddag. Og med GOGs sejr på 31-28, er der ikke meget, der tyder på, Skjern kan fremtvinge en tredje kamp ved at vinde returopgøret på Fyn søndag eftermiddag.

På en måde var det i første halvleg, det hele blev afgjort. Det skete, da GOG gik fra 10-10 til 14-10 i en periode, hvor Skjern bare brændte, mens GOG kom let til deres scoringer.

Skjern satte Tibor Ivanisevic på mål. Det lykkedes at reducere til to mål, men op mod pausen bragte gæsterne sig foran 18-13.

Skjerns defensiv var ganske enkelt ikke god nok. GOG scorede rigtig meget fra distancen, hvor Skjern ikke var specielt godt kørende.

Efter pausen holdt GOG føringen, og de førte med seks mål. Selv om Skjern fortsatte med at brænde for meget, kom der dog lidt spænding tilbage i kampen. Skjern fik reduceret til to mål et par gange. Men i sidste ende blev afbrændere for dyre, og GOG kunne holde fast.

Skjern forsøgte og forsøgte. Men det var ikke godt nok. GOG var i rimelig kontrol, og dermed står Skjern over for en utrolig vanskelig opgave, hvis de skal i den ønskede DM-finale. To sejre i træk over GOG er nok lige rigeligt selv for Skjern.