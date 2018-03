Skjern Håndbold leverede kæmpe sensation i Champions League

Veszprem: Skjern Håndbold leverede lørdag en af de absolut største resultater - måske endda den største - da de sikrede sig en plads i kvartfinalerne i Champions League.

På forhånd var Skjern Håndbold ikke levnet mange chancer for at slå mægtige Telekom Veszprem ud i 1/8-finalerne. Men takket være en sejr på 32-25 på hjemmebane for en uge siden kunne Skjern tage til Ungarn med lidt større forhåbninger om samlet at slå en af Europas helt store hold ud af turneringen.

Det lykkedes. Skjern tabte kun 34-29, og det var slet ikke nok for Veszprem, der kunne se Skjern Håndbold juble helt vildt oven på men helt igennem fantastisk indsats.

Mange frygtede, at Skjern ville blive blæst omkuld. Men det rutinerede vestjyske mandskab stod for presset. Skjern var flere gange bagud med fire mål, men det fik aldrig Skjerns gennemrutinerede mandskab til at gå i panik. Holdet arbejdede koncentreret videre, og allerede et kvarter før tid lignede Skjern samlede vindere med stillingen 24-24.

Der kom lidt nerver på ved 39-25 og 30-26. Men Skjern fik fat for alvor igen, og i de sidste minutter var det tydeligt, at Skjern kunne begrænse nederlaget til mindre end de otte mål, det var nødvendigt for Veszprem at vinde med.

Skjern er i kvartfinalerne, der skal spilles mod franske Nantes med første kamp i Frankrig om tre uger.