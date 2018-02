Skjern Håndbold lever i den grad i Champions League

Med et meget knebent nederlag på 32-30 i Ukraine mod Motor Zaporozhye sørgede Skjern Håndbold for, at holdet har pæne chancer for at gå videre til 1(8-finalerne i Champions League, når der spilles returopgør i Skjern Bank Arena på søndag.

Kharkiv: Kan man være tilfreds efter et nederlag på to mål?

Ja det kan Skjern Håndbold godt tillade sig at være lørdag først på aftenen, efter de havde tabt 32-30 på udebane i Ukraine mod Motor Zaporozhye.

For Zaporozhye er stærke. Mega stærke. De fører deres liga med 23 sejre i 23 kampe, de har et hold med mange landsholdsspillere, de har stor international rutine, og så spiller de en flot omgang håndbold tilsat en imponerende fysik.

Alle de kvaliteter fik Skjern Håndbold lov at mærke.

Men Skjern kunne matche de kvaliteter. Endda uden at spille helt op til det niveau, som træner Henrik Kronborg havde sagt, Skjern skulle levere over to kampe, hvis Skjern skulle gøre sig forhåbninger om at nå frem til 1/8-finalerne i Champions League.

For de første 20 minutter var ikke for gode for Skjern. Skjern brændte usædvanligt meget på en rigtig god målmand. Også flere afbrændere end der skulle have været. Der var også langt flere fejl, end Skjern plejer at lave. Der var lidt problemer med at få spillet til at glide mod hjemmeholdets forsvar med to fremskudte backs, og det pressede Skjern hårdt.

Så på en måde fik Skjern deres egen medicin at smage. Altså godt forsvar og redninger med flere scoringer på hurtige kontraløb til Zaporozhye.

Heldigvis stod Emil Nielsen ganske godt i Skjerns mål. Han var medvirkende til, at Skjern kun var bagud 6-5 efter et lille kvarter. Men så begyndte det at gå skævt. Zaporozhye trak fra til 11-6.

Omkring det tidspunkt gik Skjern over til deres velkendte syv mod seks i angrebet. Det gav fine scoringer, så Skjern holdt afstanden på de fem mål resten af halvlegen frem til 19-14 ved pausen.

Det blev 20-14 lige efter pausen på et af de seks straffekast, ukrainerne fik, og det virkede voldsomt, da Skjern ingen straffekast fik, selv om der så ud til at være mindst et par helt oplagte til vestjyderne.

De næste minutter var rent show af Skjerns Markus Olsson, som med tre hurtige mål til 20-17 gav Skjern nyt mod. Det var også Markus Olsson, der sørgede for, at forspringet kom ned på to mål efter 42 minutters spil ved 23-21.

Zaporozhye tog en time-out. De fik justeret lidt på tingene, og de fik nye føringer på fire mål frem til 27-23 14 minutter før tid.

Men Skjern rystede ikke i bukserne. De fik skruet lidt mere op for forsvaret i nogle situationer, uden de gik til voldsomheder. Pudsigt nok var der kun en enkelt udvisning i hele kampen, selv om der blev taget godt fat i begge ender af banen, og den udvisning gik til Emil Nielsen for brok!

Den altid hårdt arbejdende Bjarte Myrhol fik scoret to gange fra stregen, inden Kasper Søndergaard fik reduceret til 27-26 ti minutter før tid. Resten af tiden hængte Skjern på. To minutter før tid reducerede Markus Olsson til 31-30. Et minut senere blev det 32-30 på straffekast. Skjern blev derpå snydt for klart straffekast til Christoffer Cichosz, og dermed endte det hele 32-20.

Det kan Skjern godt leve med. Når man ser på, at alt ikke spillede optimalt, og at Skjern har hjemmebane mod Zaporozhye på søndag, så er Skjern et meget godt bud på at gå videre i Champions League.