Skjern Håndbold lever endnu i Champions League

Skjern: Skjern Håndbold lever i Champions League.

Det skyldes godt nok ikke, at Skjern vandt over franske HBC Nantes. Nej det blev til et nederlag.

Men et lille kvarter senere kom resultatet af kampen mellem Pick Szeged og Motor Zaporozhye. Zaporozhye havde ført næsten hele kampen, men de endte med at tabe med et enkelt mål. Det betyder, at Skjern går videre, hvis de vinder de to sidste kampe over Motor Zaporozhye og Celje, og så skal PSG slå de samme to hold i de to sidste runder.

Skjern skulle dog ikke have tabt søndag hjemme mod Nantes. I lang tid havde Skjern fin kontrol over kampen. kjern spillede ganske enkelt strålende, og godt midtvejs i anden halvleg førte Skjern 27-23.

Fem minutter senere førte Nantes 28-27.

Den føring slap de ikke. Jo Skjern var på 28-28 o 29-29. Men Nantes havde tilkæmpet sig kontrollen over kampen, som de altså vandt 34-32.

Skjern fik en perfekt start med føring på 4-0, og det rystede faktisk Nantes, der var bagud resten af første halvleg. Skjern var farlige fra alle positioner, forsvaret var fint, og Bjørgvin Gustavsson var god i målet i fraværet af syge Emil Nilesen.

Nantes kom foran første gang ved 20-19. Men en udvisning kostede dyrt. Skjern vandt 3-0 i overtal, og det blev også 23-20. Skjern var ovenpå, og stemningen var god i Skjern Bank Arena.

Men i slutfasen lavede Skjern for mange fejl. Flere bolde blev smidt væk, Nantes kunne score for meget på kontraløb. I angrebet var Skjern ikke længere direkte nok, og forsvaret blev for passivt. Derfor endte det hele med et ærgerligt nederlag.