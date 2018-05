Skjern Håndbold kun en enkelt sejr fra DM-guld

Med uafgjort 29-29 kan Skjern Håndbold sikre sig det danske mesterskab i returkampen i Silkeborg, hvis de slår BSV i den anden finalekamp. Et nederlag vil omvendt betyde sølv for anden sæson i træk.

Skjern: Skjern Håndbold var tæt på at gøre det igen - altså vende et truende nederlag til sejr.

Men denne gang manglede der lige det sidste. Et sejrsmål.

Så den første finalekamp mellem Skjern Håndbold og BSV endte uafgjort. 29-29 betyder, BSV nu står med en lille fordel. Næste kamp skal spilles i Silkeborg tirsdag den 29. maj, hvor BSV altså skal spille på den hjemmebane, hvor de slet ikke har tabt i denne sæson.

At Skjern i det hele taget fik uafgjort, var en kæmpe præstation. For i lang tid var BSV nemlig det bedste hold, og bortset fra ved 1-0 var Skjern aldrig foran.

BSV har et solidt 5:1-forsvar. og det forsvar havde krammet på Skjerns skytter fra start. Samtidig lykkedes BSV med at pakke Bjarte Myrhol ganske fint ned på stregen. Hårdhændet jovist. Men BSV virkede i fuld kontrol. Af Skjerns første fem mål faldt de fire i tidlige overtalsperioder.

I den anden ende spillede BSV flot håndbold. De spillede sikkert og helt uden fejl de første 16 minutter, hvor de smed en bold væk med en dårlig aflevering. Ellers spillede BSV sig frem til gode chancer, som de scorede på næsten hele tiden. Målmand Emil Nielsen fik ikke fat i ret meget. Det gjorde BSVs Søren Rasmussen, der især havde overtaget mod Anders Eggert, så i lang tid var det BSV, der vandt den vigtige duel på målmandsposten. Det hjalp først, da Tibor Ivanisevic kom på mål mod slutningen af første halvleg.

Skjern forsøgte sig med forskellige løsninger i bagkæden. Det tog tid, inden det fik effekt. BSV var foran hele 15-9, inden Skjern med tre mål i træk fik reduceret til pausestilling 15-12.

De to af de mål scorede en særdeles veloplagt Eivind Tangen fra højre back, men selv om han holdt stilen efter pausen, fortsatte BSV med at have overtaget. Gæsterne førte med to-fire mål frem til 26-23 små ti minutter før tid.

Kort efter stod der 26-26 efter blandt andet to mål af Kasper Søndergaard, der var skarp, når han fik chancen på højre fløj.

Resten var ulideligt spændende.

BSV kom foran, hvor efter Markus Olsson ramte stolpen, og i næste angreb blev der dømt angrebsfejl mod Jesper Konradsson. Lidt senere øgede Nikolaj Markussen til 28-26. Den tidligere Skjern-spiller var meget godt skydende, men han fik nu også alt for meget plads tæt under mål.

Skjern gav selvfølgelig ikke op. Eivind Tangen fik reduceret, og omkring tre minutter før tid gjorde Markussen til 29-27.

Bjarte Myrhol reducerede, og stemningen steg helt vildt, da Tibor Ivanisevic pressede BSV til at brænde deres tredje straffekast.

Jonathan Stenbäcken udlignede, og da Tibor Ivanisevic reddede næste afslutning, fik Skjern chancen for at afgøre kampe med et lille minut tilbage. Skjern kom dog aldrig frem til en helt åben chance, så det hele endte uforløst med uafgjort.

Var det godt eller skidt for Skjern? Det var lidt blandet. Det var godt ikke at tabe, men det var også lidt træls ikke at vinde, når chancen var der. Nu skal det hele formentlig afgøres i returkampen i Silkeborg. Ventetiden bliver ulideligt lang.