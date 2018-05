Skjern Håndbold klar til DM-semifinaler

Skjern: Det var for vildt. Alt for vildt.

Mange regnede med, at det ville blive en ren ekspeditionssag for Skjern Håndbold at slå Aarhus Håndbold og dermed sikre sig en plads i DM-semifinalerne.

Men de blev klogere. Meget klogere.

For Skjern Håndbold var på randen af knock-out. I hvert fald på randen af et uventet nederlag.

Første halvleg var ikke noget særligt. Skjern stod solidt i forsvaret, men i angrebet kneb det med at score. Fløjene og kontrafasen kom ikke i gang for alvor, men Skjern førte trods alt 11-9 ved pausen.

Anden halvleg var en helt anden sag, for det tog ikke lang tid for Aarhus at bringe sig foran 17-13.

Bakket op at et fantastisk publikum kom Skjern tilbage til 18-18. Og der var spinkle føringer senere hen.

Men det var altså Arhus, der førte 25-24, inden Anders Eggert på endnu et straffekast fik udlignet.

Begge hold nåede at brænde. Aarhus to gange på en velspillende Emil Nielsen, hvor efter Skjern fik bolden 23 sekunder før tid.

Det var lige ved at løbe ud i ingenting. Men et frikast to sekunder før tid blev spillet bagud til Eivind Tangen, der blev dagens mand med sin fantastiske scoring.

Skjern Håndbold er i DM-semifinalerne.