Skjern Håndbold kan da godt gå videre

Skjern: Telekom Veszprem er så og så gode. De har så og så mange stjernespillere. De har en toptræner. De har en frygtindgydende hjemmebane. De har store resultater i de seneste mange år i Champions League og så videre og så videre.

Men Skjern Håndbold har alligevel en mulighed for at gå videre. Det vurderer Aalborg Håndbolds træner Aron Kristjansson.

Det siger islændingen ikke kun, fordi han tidligere har været både spiller og træner i Skjern Håndbold.

For Aalborg har nemlig mødt Veszprem to gange i denne sæsons gruppespil i Champions League.

- Vi vandt på hjemmebane. I den kamp havde vi stor succes med at spille syv mod seks. Det gjorde, at vi kunne åbne deres forsvar. Vi havde masser af bevægelse og fart i spillet, og på den måde undgik vi at komme i alt for meget nærkontakt med deres vanvittigt fysisk stærke forsvar, fortæller Aron Kristjansson.

Samtidig gjorde Aalborg det ok i forsvaret i forhold til de meget skudstærke modstandere. De havde pænt styr på den lynhurtige playmaker.

Der er god til at skaffe plads til sine holdkammerater.

Ydermere tæller det til Skjerns store fordel, at den ungarske stjerne Nagy tilsyneladende er ude med en brækket hånd de næste uger.

- Jeg tror, Skjern vinder på hjemmebane. Så er det spændende at se, om Skjern vinder nok til, at de kan håndtere tingene på udebane. Det bliver helt afgørende, at Skjern kan modstå det vilde pres, de bliver sat under af 5000 tilskuere. På hjemmebane får Veszprem normalt lov til at dække vildt hårdt op, og Skjern vil også blive sat under pres af dommerne. Kan Skjern modstå det fysiske pres på banen og alle tingene omkring kampen, så tror jeg altså, Skjern har en chance, siger Aron Kristjansson.

Han ser Veszprem som lille favorit til at gå videre.

- Men det er ikke det bedste hold, vi har mødt i denne sæson. De er i gang med en udvikling under deres nye træner Vranjes. Klubben har et af de største budgetter. Helt på højde med polske Kielce og PSG og højere end eksempelvis Barcelona og Kiel, siger Aron Kristjansson.

Skjern-spillerne fortæller hele tiden, hvor meget de nyder at spille Champions League. Hvor meget de nyder at spille mod de store hold.

- Nu står de foran en af de sværeste men samtidig sjoveste kampe, de kan få. Der vil være en fantastisk stemning i hallen til så afgørende en kamp. Det bliver en oplevelse, spillerne virkelig vil nyde, siger Aron Kristjansson.