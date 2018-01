Skjern Håndbold ikke i panik over afsked med Markus Olsson

Markus Olsson stopper i Skjern Håndbold til sommer, men umiddelbart har klubben ikke nogen planer om at hente en afløser for den stærke svenske venstre back, da truppen er fuldtallig til næste sæson.

Skjern: Markus Olsson er væk til sommer. Så skal Skjern Håndbold da ud og finde en afløser - en flækker fra distancen på venstre back.

Det er sådan, mange ser på det. Der skal en ny storskytte ind på venstre back, og det bliver spændende at se, hvem og hvornår, Skjern Håndbold melder noget ud omkring en afløser.

Men det er slet ikke sikkert, Skjern Håndbold handler ind. Og slet ikke her og nu.

- Vi synes, vi har en stærk bagkæde til næste sæson. Vi er slet ikke i panik, og vi gør ikke noget bare for at gøre noget, siger Skjern Håndbolds formand Carsten Thygesen.

Og et eller andet sted forstår man ham godt.

Skjern mister Cornelius Kragh og Markus Olsson. Ind kommer Thomas Mogensen og Eivind Tangen. På målmandsposten afløser den islandske landsholdsveteran Björgvin Gustavsson serbiske Tibor Ivanisevic. Det går altså lige op.

Det betyder, at Skjern Håndbold skal øge spillerbudgettet betragteligt, hvis der skal hentes endnu en spiller ind. I forvejen skal Skjern sikkert punge mere ud næste sæson med Tangen og Mogensen i stedet for Olsson og Kragh, lige som det sikkert har kostet at forlænge aftalen med Emil Nielsen. Det har stortalentet sikkert ikke gjort uden en lønforhøjelse. I forvejen skal Skjern Håndbold arbejde meget hårdt for at få budgettet til at holde, og en klassespiller vil betyde en ekstra udgift på en million kroner mere - mindst.

Spørgsmålet er også, om Skjern næste sæson ikke allerede har lige så stor skudstyrke fra distancen, som man har i denne sæson. Jo Markus Olsson scorer mange fine mål på teknisk fremragende udførte hopskud, og det er da sikkert også derfor, der er interesserede klubber fra Tyskland og Frankrig, der er ude efter svenskeren. Men omkring halvdelen af Markus Olssons scoringer kommer på gennembrud. Eivind Tangen scorer lige så meget fra distancen som Markus Olsson, og det er vel ligegyldigt, om truslen fra distancen kommer fra højre eller venstre side. Og både Thomas Mogensen, Jesper Konradsson, Tandri Mar Konradsson og Jonathan Stenbäcken kan spille venstre back.

Hvis Skjern så finder en spiller, som de virkelig gerne vil have, og de finder de ekstra penge, så er der stadig god tid. Da man hentede Markus Olsson, skete det så sent som i april. Angiveligt lige for snuden af TTH Holstebro.

- Jeg har da sagt til Henrik Kronborg, Bjarte Myrhol og Tibor Ivanisevic, at de skal holde øje med tingene til EM i Kroatien. Men en ekstra mand skal både være god og billig, siger Carsten Thygesen.

Skjern Håndbold er midt i forberedelserne til et spændende forår.

- Vi glæder os vildt til kampene i Champions League mod Zaporozhye. Vi satser meget på at gå videre, og som stillingen er lige nu, vil det betyde to kampe mod Flensburg/Handewitt, som ligger nummer to i deres pulje lige nu. Alternativet er Vezprem. Og så er vi i gang med at forberede vores spinning-arrangement. Det er 11. gang, vi skal afvikle det, og i år bliver det inde i arenaen den 10. marts inden kampen mod KIF Kolding København, fortæller Carsten Thygesen.