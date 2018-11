Skjern Håndbold i kæmpe nedtur - tabte til bundhold

Ringsted: Skjern Håndbold leverede en kæmpe skuffelse, da de onsdag aften tabte 28-28 yde mod bundholdet TMS Ringsted. Og det værste var næsten, at nederlaget var fortjent.

Skjerns angrebsspil blev aldrig rigtigt godt. Det skal Ringsted have en stor del af æren for. Med aggressivt spil og gode tacklinger højt på banen fik de gang på gang bremset Skjerns angrebsspil. I den anden ende kørte Ringsted gode og hurtige overgange, og det bragte gang på gang Skjerns forsvar på hælene. Det var ikke godt.

To ganske solide forsvar prægede starten af kampen. Begge hold måtte slide hårdt for at komme til afslutninger, og det betød, mange afslutninger kom på halve chancer, hvilket igen betød, målmændene havde en del redninger. Efter et kvarter var Emil Nielsens redningsprocent over 60, og det var medvirkende til, at Skjern førte 4-3. En føring der bare et par minutter senere var på 6-3.

Et par udvisninger til begge hold var med til at gøre forestillingen noget rodet. Der var ikke meget rytme i angrebsspillet. Skjern ledte efter løsninger, men helt godt blev det aldrig. I stedet blev der lavet lidt for mange fejl, og der blev brændt rigeligt. Det gav Ringsted muligheder for at løbe kontra, og hjemmeholdet bragte sig med tre mål på stribe foran 11-10. Inden pausen lykkedes det Anders Eggert at udligne til 12-12 på Skjerns andet straffekast.

Det må have været med noget betænkelige miner, at Skjern gik til pause. Hverken streg eller fløje kom til afslutninger i det etablerede spil, og i det hele taget kneb det angrebsmæssigt, mens forsvaret var godkendt.

Skjern fik dog ikke ændret nok på tingene. Fra 14-14 kom Skjern bagud 18-15, og under vild jubel fra et entusiastisk hjemmepublikum tog Skjern en time-out.

Selv om Skjern ikke spillede godt, kom de tilbage i kampen til 20-20. Men resten var sølle.

I overtal brændte Skjern to gange, og senere blev en fri chance brændt. Ringsted kom på 22-20, og da Skjern igen kiksede groft i overtal, kom de bagud 23-20.

Den føring gav Ringsted ikke slip på. I desperation forsøgte Skjern sig med et par mandsopdækninger, men intet fungerede. Under øredøvende jubel kunne lille Ringsted fejre en sejr over Skjerns danske mestre.