Skjern: Det bliver den 20-årige Robin Paulsen Haug fra Norge, der bliver Emil Nielsens afløser i Skjern Håndbold næste sæson. Det afslører Skjern Håndbold i en pressemeddelelse fredag middag.

Robin Paulsen Haug er med i Norges bruttotrup, og han har indgået en treårig aftale med Skjern Håndbold, hvilket Skjern Håndbolds formand Carsten Thygesen er meget begejstret for.

- Da vi for to år siden hentede en ung målmand i Århus, havde vi store forventninger. Dem har Emil Nielsen indfriet til fulde. Vi er gået i samme retning og har indgået en aftale med et lovende ungt målmandstalent med masser af potentiale. Vores forhåbninger er lige så store til Robin Haug, og vi er overbeviste om, at han kommer til at udgøre en stærk målmandsduo med Björgvin Gustavsson, siger Carsten Thygesen.

Robin Paulsen Haug blev kåret til All Star-holdet ved U20-EM i Slovenien i sommer, og han står i øjeblikket med den tredjehøjeste redningsprocent i den svenske liga for Malmø HK.

- Skjern Håndbold er en stor klub, som jeg er stolt og beæret over at blive en del af. Klubben spiller med i toppen og har leveret store resultater i Champions League, som, jeg håber, kan gentage sig de kommende år, siger Robin Paulsen Haug i pressemeddelelsen.

Den mangeårige profil i herreligaen og nuværende målmandstræner for Norge Steiner Ege ser store perspektiver i vestjydernes nyindkøb.

Steinar Ege har et indgående kendskab til Robin Paulsen Haugs kvaliteter, og forventningerne til ham fra det norske landshold er store.

- Robin er et kæmpe målmandstalent, som det norske landsholdsteam forventer sig meget af i de kommende år, for han har virkelig fremtiden foran sig. Vi har fulgt ham i flere år, og hans udvikling er stærkt stigende. I det første halvår i den svenske lige har han allerede bevist sit værd for Malmø. Det er en meget stærk og spændende aftale af Skjern, siger Steiner Ege.