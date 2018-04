Skjern Håndbold har stadig en chance i Champions League

Et nederlag på 33-27 på udebane mod franske HBC Nantes kan være endestationen for Skjern Håndbold i Champions League. Men Skjern kan jo vælge at lave en ny sensation på hjemmebane på søndag. Alt er muligt.

Nantes: Det kunne have været værre, men det kunne sandelig også have været bedre. Nu er spørgsmålet, om et nederlag ude mod HBC Nantes på 33-27 er godt nok til, at Skjern Håndbold kan nå Final 4 i Champions League.

18 minutter før tid så det ud til, at Skjerns drømme brast. Nantes førte 28-18. Skjern-spillerne virkede trætte, de virkede modløse, defensiven vaklede, og angrebsmæssigt manglede der idéer og kvalitet.

Men det er jo Skjern Håndbold. Holdet der aldrig giver op. Et eller andet sted blev der fundet ekstra ressourcer frem. Seks minutter senere var stillingen 29-24, og pludselig var det Nantes, der så rådvilde ud.

Resten af kampen var helt lige. Nederlaget kunne være blevet på de fem mål og måske mindre end det. Omvendt kunne det lige så let være blevet på syv mål. Nu blev det på de seks mål, der giver Skjern et realistisk håb om, at det hele kan vendes til samlet sejr om en uge i en fyldt Skjern bank Arena.

Og hvorfor ikke? Det er i hvert fald Skjern, der har lettest ved at finde ting, de kan forbedre. Forbedre ganske meget.

For det var især på Skjerns fejl, at franskmændene kom til at se så gode ud, som tilfældet var i første halvleg.

Hele 12 af hjemmeholdets 18 scoringer i første halvleg kom på kontraløb eller i anden fase. Især fløjene Dominik Klein og Balaguer løb og løb alene igennem til sikre scoringer.

Nogle af målene var Nantes' egen fortjeneste. Men alt for mange var en direkte følge af ganske simple fejl af Skjern. Altså dårlige afleveringer, dårlige afslutninger og så videre. Måske lidt som følge af at Nantes dækkede højt og aggressivt omkring tremeterlinjen. Det pressede i hvert fald Skjern ganske meget.

De første ti minutter tydede det ellers ikke på, at Skjern skulle være bagud med seks mål 20 minutter senere. Skjern spillede ganske fint i begge ender af banen, og det gav føring på 5-4.

Syv minutter senere førte Nantes 10-5. De havde virkelig straffet Skjerns fejl hårdt. Jesper Konradsson kunne slet ikke få spillet til at fungere, og Skjern kunne ikke spille bredt nok med en Eivind Tangen på højre fløj. Den løsning er altså ikke optimal.

Nantes øgede i starten af anden halvleg til otte mål, og da de i overtal øgede til 28-18, så det ud til at være endestationen i Champions League for Skjern.

Men Kasper Søndergaard ville det anderledes. Tre mål af den rutinerede højre back, to mål af stregspiller Christoffer Cichosz og en enkelt på en ripost af Eivind Tangen genskabte sammen med nogle redninger af indskiftede Tibor Ivanisevic optimismen med stillingen 29-24.

Anden halvleg viste, at intet er afgjort endnu. Den halvleg endte 15-15 på en mega svær udebane. Skjern fandt gode våben i angrebet, og i takt med langt færre fejl blev Nantes et hold, Skjern kunne matche, da hjemmeholdet ikke hele tiden fik de der for Skjern så trælse lette mål på kontraløb.

Seks mål. Det er mange at hente mod et klassemandskab som HBC Nantes. Men der er altså meget mere i Skjern Håndbold end det, de viste i Frankrig søndag aften. Kan Skjern ramme deres topniveau i returkampen, er der stadig en fair chance for at nå Final 4 i Køln.