Skjern Håndbold er ude af Champions League

Skjern: Skjern Håndbolds fornemme rejse i Champions League sluttede i kvartfinalen.

Men på et tidspunkt var det lige ved at se ud som om, Skjern Håndbold ville lave endnu et europæisk mirakel.

Bagud med tre mål ved pausen så det ud til, Skjern var døde og begravede. Men på mærkværdig vis fik Skjern pustet nyt liv i liget. 15-12 til Nantes ved pausen blev hurtigt forvandlet til 16-15 til Skjern. Og det fortsatte foran et ellevildt hjemmepublikum. Skjern fik øget til 22-18.

På det tidspunkt resterede der et kvarter, og det så absolut ud til at være muligt at vinde sammenlagt. 33-27 til Nantes i det første opgør kunne Skjern godt have vendt.

Men en udvisning til Markus Olsson og et efterfølgende straffekast kostede et par mål. Da Skjern så i overtal kun fik 1-1, begyndte man at ane en slutning på eventyret.

Fra 24-21 lykkedes det ikke at komme tættere på finalekampene i Køln. Nantes holdt fast, og det hele endte uafgjort 27-27 og dermed 60-54 sammenlagt.

Skjern Håndbold fortjener alt mulig ros for at forvandle returkampen til en gyser - ja for i det hele taget at nå kvartfinalerne. En fantastisk præstation af den lille vestjyske klub.

Skjern faldt med ære. Stor ære.