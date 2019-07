SKJERN: De hærværksmænd, der natten til søndag ødelagde et isskilt til en værdi af 10.000 kroner ved City Kiosken i Skjern, har sandsynligvis mere på samvittigheden. Skjern Garden havde i forbindelse med Open by Night og studenternes parade sat flagstænger op i Bredgade. Fire af disse flagstænger er blevet knækket natten til søndag, og en stang er endog blevet stukket gennem et telt, der stod ved City Kiosken. Politiet har en formodning om, at det er de samme, der står bag de to tilfælde af hærværk og er i gang med at undersøge sagen nærmere.