Skjern Garden er Danmarks tredjebedste tambourkorps

SKJERN: Så skal der gøres plads i pokalskabet hos Skjern Garden, for nu er der kommet en ny til samlingen.

Ved DM for bygarder, som blev holdt i Vejen forleden, præsterede Skjern Garden nemlig så flot, at garden nu kan kalde sig Danmarks tredjebedste tambourkorps, og kom dermed på podiet. I årevis har garden nok ligget i toppen, men den eftertragtede placering på podiet, er glippet indtil nu.

Til DM dystes der i forskellige discipliner, blandt andet show og bymarch, hvor præstationerne vurderes. I den disciplin, som Skjern Garden har vundet, handler det om at lave en tabourkorps-koncert med tromme og fløjte, og der er så forskellige sværhedsgrader og niveauer, som der vurderes ud fra. Alderen i tambourkorpset er lige fra 11 år for den yngste og op til 25 år for den ældste, så det er et stort aldersspænd, det gælder. Kunsten er så at få de yngste med hurtigst muligt, og det er Skjern Garden kendt for at være dygtige til.