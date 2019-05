Peter Jensen bemærkede, at hvis man ser på reduktionen af ledningstabet, er det kun værker i større byer med stor tilslutningstæthed, der er bedre til at reducere ledningstabet, end Skjern Fjernvarme er.

Året har ikke været præget af de store projekter. Dog er der gennemført fem renoveringsprojekter. I alt er 2,2 kilometer rør blevet udskiftet, og udskiftningen skal også ses som et ønske om at reducere ledningstabet, der i 2018 var på 19,4 procent.

SKJERN: Efter 12 år som formand og 31 år i bestyrelsen for Skjern Fjernvarme har advokat Bjarne Bødtker nu besluttet sig for at takke af. Ved generalforsamlingen forleden ønskede han ikke genvalg.

Skal have nye målere

Skjern Fjernvarme kommer ud af 2018 med et overskud på 218.000 kroner. I 2017 blev der overført 746.000 kroner til 2018, så Skjern Fjernvarme går samlet set ind i 2019 med et overskud på 965.000 kroner.

I budgettet er der hensat 2,7 millioner kroner til ledningsrenovering over de kommende år, og til at få skiftet målerne er der afsat 7,6 millioner kroner. Målerne er ved at være udtjente, og i 2020 planlægger Skjern Fjernvarme at installere målere med fjernaflæsning, så de ansatte ikke behøver at køre rundt i byen, og endda kan man hente data på timebasis fra de nye målere.

Målt i forhold til de øvrige kraftvarmeværker i kommunen er Skjern Fjernvarme nu på en tredjeplads for billig varme, og med kombinationen af flis og overskudsvarme er Skjern Fjernvarme nu i stand til at konkurrere med værker, der er 100 procent flisfyrede.