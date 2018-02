Skjern Bank satte rekord i 2017

- Målt i kroner ligger cirka 60 procent på privatkunder og 40 procent på erhverv. Det passer os fint, fordi vi tidligere har haft en overvægt af erhvervskunder; flere privatkunder er med til at give større stabilitet, siger han.

Han peger på, at resultatet skyldes en bred fremgang på kundegrupper.

- Det har vi aldrig oplevet før, siger Per Munck.

Hvad, der især glæder ham, er, at basisresultatet - det vil sige resultatet af den egentlige bankdrift minus indtægter på værdipapirer - er steget med 7,8 procent til 137 millioner kroner.

- Det er faktisk gået godt på alle områder. Jeg kan ikke pege på noget, der giver anledning til panderynker, siger Per Munck.

- Jeg er ganske velfornøjet. Det er et særdeles tilfredsstillende resultat, sagde Per Munck om årsresultatet, der blev offentliggjort i dag.

SKJERN: Direktør Per Munck giver medarbejderne kage til kaffen i eftermiddag. Det er der en god grund til. Det er ikke mindst takket været deres indsats, at Skjern Bank i 2017 satte rekord:

Presset landbrug

Bankens gode resultatet afspejler også, at det går godt for det lokale erhvervsliv - og for kundernes privatøkonomi.

Skjern Bank nedskrev således i 2017 knap 20 millioner kroner på udlån; det er et fald på 45 procent i forhold til 2016, og de laveste nedskrivninger i mange år.

- Nedgangen i nedskrivninger skyldes især, at det går bedre for landbruget, siger Per Munck.

Netop landbruget er dog stadig under pres, påpeger han. Priserne på verdensmarkedet går igen den forkerte vej.

- Nu gik det lige så godt, og landmændene havde fået lidt luft - og så falder priserne igen. Men sådan er det, når man er afhængig af verdensmarkedet, siger han.

Han håber dog, at landbruget kan opnå mere stabilitet ved for eksempel at produktudvikle; han peger således på den nylige svinekødsaftale med Kina og Arlas satsning på nye, højtforædlede produkttyper som vejen frem.