Skjern Bank leverer resultat på 99,2 millioner kroner i første kvartal

Salget af Value Invest har givet et ekstra plus, men gode tider for kunderne gavner Skjern Bank, der står til endnu en rekord, når året er omme.

SKJERN: - Egentlig er der meget symbolik i det. Der er ikke en sky på himlen. Solen skinner. Det er meget passende. Selvros er ikke os, men der er ingen hår i suppen.

Skjern Banks direktør, Per Munck, er en særdeles tilfreds mand. Her til morgen kunne banken offentliggøre regnskabet for første kvartal 2018, og det er ikke bare en indikator for, at det går godt for Skjern Bank, men også et bevis på, at det går godt i samfundet som helhed.

Resultatet før skat er på 99,2 millioner kroner. Heraf udgør de 60 millioner beløbet fra salget af Value Invest i Luxembourg, som ejerkredsen foretog tidligere på året.

Basisresultatet stiger med otte procent til 38,3 millioner kroner, og Per Munck forklarer, at det er alle afdelinger, der har haft fremgang.

Nettorenter er steget med seks procent, mens nettogebyrer stiger med 21 procent. Den samlede stigning er på 12 procent fra 71,1 millioner kroner, til 79,4 millioner kroner.

Banken har ikke skruet på gebyrerne, men det er blot et resultat af, at kunderne igen bruger penge på ombygninger, ny bil og meget andet, der skal tages hjem som lån.

Udlånsvæksten er på 11,2 procent, og det samlede udlån udgør nu 4,1 milliard kroner.

- Der er stor kamp om kunderne ude på markedet, konstaterer Per Munck.

Tidligere har Skjern Bank haft store nedskrivninger på kunderne, men niveauet er nu ganske lavt.

Faktisk er det faldet med 300.000 til 5,1 million kroner i første kvartal, og Per Munck konkluderer, at det er endnu en indikator på, at kunderne har det godt.

Det kommer også til at smitte af på forventningerne til årsresultatet. Banken forventer et basisresultat på mellem 135 og 145 millioner kroner for 2018, og de 60 millioner kroner fra salget af Value Invest lægges oveni.

Desuden kommer der kursreguleringer, så det reelle basisresultat vil blive mellem 185 og 195 millioner kroner.

Til sammenligning blev basisresultatet for 2017 på 137,3 millioner kroner.

- 2018 kan blive det bedste i bankens historie, forudsiger Per Munck.