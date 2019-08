Skjern Bank kalder nyt regnskab 'meget tilfredsstillende'

Halvårsregnskabet for Skjern Bank viser fremgang og forventning om et årsresultat på mellem 135-155 millioner kroner.

Skjern: Sidste år satte Skjern Bank ny halvårsrekord med et overskud på 129,5 millioner kroner efter de første seks måneder.

Resultatet skyldtes dog, at banken havde ekstraordinære indtægter fra salget af investeringsvirksomheden Value Invest i Luxembourg på 60 millioner kroner.

Derfor kalder banken i sin halvårsrapport for 2019 også overskuddet på 80,8 millioner kroner for meget tilfredsstillende.

- Vi er på et svært marked, hvor der er kamp om de gode udlån. Derudover skal vi betale for at have penge stående i Nationalbanken, påpeger direktør for Skjern Bank, Per Munck.

Han kan se tilbage på et halvår, hvor banken har haft store gebyrindtægter som følge af den massive konverteringsbølge på realkreditlån, som er skyllet hen over Danmark.

- Vi har haft over 1000 konverteringer blandt vores kunder, der ønsker billigere lån, og det har også smittet af på vores indtjening, forklarer Per Munck.

Bankens udlån er steget med fire procent.

- Vi får flere kunder, især i de nye afdelinger i Virum og Hellerup, men selv i Skjern kommer der nye kunder, og det er meget tilfredsstillende, siger Per Munck.

Banken har nedskrevet 7,2 millioner kroner, hvor tallet for første halvår 2018 var på 10 millioner kroner.

- Behovet for nedskrivninger er reduceret trods landbrugets udfordringer, og vi har tilbageført på tidligere nedskrevne engagementer. Vi prøver at bruge de gode tider til at lægge noget på kistebunden, forklarer Per Munck.