Skjern Autoservice overtaget af Larsen Autoindretning

Skjern: Den 1. oktober overtager Rema 1000 lokalerne på Farverivej 5, hvor Skjern Autoservice i dag holder til.

Derfor har ejer, Elan Christiansen, været på udkig efter nye lokaler eller nogen der ville overtage værkstedet.

Det blev de to brødre Jakob og Søren Larsen, der de seneste ti år har drevet Larsen Autoindretning på Birkmosevej i Ringkøbing, der nu overtager al værkstedsudstyret og flytter det til Bækgårdsvej, hvor lokalerne skal indrettes til autoværksted.

Lokalerne har tidligere været brugt til trykkeri og er nu lagerhotel.

- Skjern Autoservice er et godt værksted med et godt ry. Da ingen andre så ud til at ville overtage værkstedet, blev vi enige om, at når andre kan drive to-tre værksteder, så kan vi også. Jeg bor jo selv i Skjern, forklarer Jakob Larsen.

Jakob og Søren Larsen håber, at de nye værkstedsbygninger kan være klar 1. oktober, men ellers har brødrene plan B klar i en overgangsperiode.

- Så vil kunderne kunne indlevere bilerne i Skjern, så kører vi dem til vores værksted i Ringkøbing og afleverer de færdige biler igen i Skjern, forklarer brødrene Larsen.

De håber at kunne overtage de fire medarbejdere hos Skjern Autoservice, der ikke allerede har fundet andet arbejde.

- Vi glæder os til at byde nuværende og nye kunder velkommen på den nye adresse. Vi fortsætter med den gode service, dækopbevaring, salg af dæk, skadescenter med lånebil samt salg og service af alle bilmærker, fortæller Jakob og Søren Larsen.

Der er i øjeblikket seks ansatte hos Larsen Autoindretning i Ringkøbing.

Larsen Autoindretning er et almindeligt autoværksted og er med i den landsdækkende værkstedskæde "Din Bilpartner".

Den nuværende ejer af Skjern Autoservice, Elan Christiansen, ved ikke, hvad han skal lave efter den 1. oktober.

- Lige nu har vi travlt med at få tømt bygningen, så vi kan være ude 1. oktober, men jeg har ingen planer om at gå på pension, fortæller 59-årige Elan Christiansen.