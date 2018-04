Skjern Å Running Challenge nåede 600 deltagere

Fremtiden for det lokale motionsløb skal under overvejelse

SKJERN/TARM: Knap 1200 løbesko blev i formiddag snøret og sendt af sted fra Tarm med retning mod Skjern ad tre forskellige ruter.

- Det har været en rigtig god dag, hvor vi nærmest har haft perfekt løbevejr, der var lunt, vindstille og med en smule sol, fortæller Per Østergaard, løbsformand for Skjern Å Running Challenge.

Forhåndstilmeldingerne til det årlige forårsløb har i år været så få, at Per Østergaard frygtede, at der kun ville være 500 deltagere. Men det gik heldigvis bedre end forventet.

- Med 600 deltagere forventer vi et lille overskud på løbet. Men vi nærmer os et nulpunkt, hvor det ikke er så sjovt, så vi skal overveje, om vi skal fortsætte med at bruge tid og arbejde på det, siger løbsformanden.

- Foreningerne skal ikke lave så meget arbejde og så få nul kroner ud af det, ligesom vi kan bruge sponsorkronerne andet og bedre, siger Per Østergaard og understreger, at der endnu ingen beslutning er truffet om løbets fremtid.

Folkene bag løbet vil derfor sætte sig sammen og gøre nogle tanker om hvad der skal ske med Skjern Å Running Challenge til næste år.