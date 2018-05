Skilt ved farlig jernbane: Det er kun en forløber

Et nyt skilt ved jernbanen på Storegade i Tarm advarer cyklisterne, men er det nok? Foto: Privat.

Et skilt ved jernbanen på Storegade i Tarm opfordrer nu cyklister til at trække cyklen over skinnerne, men der skal gerne komme endnu mere sikkerhed, lyder meldingen.

Tarm: Uheld på uheld på endnu flere uheld. Jernbanen på Storegade i Tarm har i årevis skabt problemer for cyklister, der er kommet i klemme på grund af vejens vinkel på skinnerne. Det har dog ikke kastet løsninger af sig, men de kan meget vel være på vej. Nu er der blevet sat et skilt op ved jernbanen, hvor cyklister opfordres til at stå af og trække over skinnerne. Det er dog næppe den fulde løsning. Sådan lyder meldingen fra formanden for teknik- og miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern, John G. Christensen (S): - Skiltet er en del af en løsning, der ikke er færdigforhandlet med Banedanmark endnu. Det kommer på baggrund af den sag, der er. Man arbejder stadig videre med en anden løsning, siger John G. Christensen.

Skiltet er en del af en løsning, der ikke er færdigforhandlet med Banedanmark endnu. Det kommer på baggrund af den sag, der er. Man arbejder stadig videre med en anden løsning John G. Christensen (S), Formand for teknik- og miljøudvalget.

Handler om penge I øjeblikket forhandler Ringkøbing-Skjern Kommune og Banedanmark omkring konkrete tiltag for jernbanen i Tarm. Hvad det helt præcist går ud på, ønsker John G. Christensen endnu ikke at løfte sløret for: - Man arbejder på løsninger, og det er der stadig dialog om, men der mangler svar. Noget af det handler formentlig også om penge. Det nye skilt er en forløber, for der kan komme mere, fortæller formanden. Han ønsker mere end et nyt skilt på stedet, men for en start er det fint: - Hvis skiltet kan være med til at forhindre nogle ulykker, så er det jo godt nok, udtaler John G. Christensen.