Skeletterne er væltet ud: 2,5 millioner kan redde Stauning Lufthavn

Viceborgmester Søren Elbæk (S) er klar til at redde lufthavnen med kommunale kroner, og han satser på, at der ikke er flere skeletter i skabet.

Ringkøbing-Skjern: Vestjylland skal også i fremtiden have sin egen lufthavn.

Det mener viceborgmester Søren Elbæk (S), som er parat til at investere de 2,5 millioner kroner, som Stauning Lufthavn selv anslår er nødvendige for at sikre lufthavnsdriften.

De kommunale kroner skal blandt andet bruges til ny teknik og landingsbanen, der ifølge Trafikstyrelsen skal have en overhaling indenfor de kommende to år.

- Vi er nødt til at få ryddet op én gang for alle. Lufthavnen er nedslidt, og den seneste tid er der væltet skeletter ud af skabene, fordi den aldrig er blevet vedligeholdt. Derfor er det afgørende, at der nu bliver truffet en beslutning om, hvad vi vil. Jeg er ikke i tvivl, siger Søren Elbæk og fortsætter:

- Lufthavnen er en vigtig del af vores infrastruktur, som, jeg mener, vi skal fastholde. Hvis vi investerer i at renovere lufthavnen nu, tror jeg på sigt, at det kommunale driftstilskud (små to millioner kroner årligt, red.) kan blive mindre, siger han.

Selv har lufthavnen oplyst, at man ønsker at være fri af kommunalt tilskud i løbet fem-seks år. Det tror Søren Elbæk dog ikke er realistisk.

- Det bliver aldrig en overskudsforretning at drive lufthavn. Og jeg har svært ved at tro, at man kan være helt fri af kommunale penge. Men får lufthavnen mulighed for at realisere nye aktiviteter, så kan vi på sigt give mindre tilskud, siger Søren Elbæk.

Om der er politisk opbakning til at redde lufthavnen, vil vise sig. 2. viceborgmester Kristian Andersen (KD) har på forhånd sagt, at han er i tvivl.

Da økonomiudvalget forleden fik fremlagt en udviklingsplan, anede han ikke, at lufthavnens fremtid hang i så tynd en tråd. Det er politikerne nemlig aldrig tidligere blevet informeret om.

Lufthavnen skal nu levere et overslag på, hvad det præcist vil koste at få den på benene igen. På forhånd er forventningen altså, at prisen vil ligge i omegnen af 2,5 millioner kroner.