Skattestyrelsen i Ringkøbing slår nye stillinger op

Ringkøbing: Skattestyrelsen i Ringkøbing har netop slået godt 40 nye stillinger op i afdelingen Betaling. De nye medarbejdere søges bl.a. til bogføring, kontering og ompostering, afstemning og debitorpleje på tværs af Skatteforvaltningens område. Der er tale om både midlertidige og faste ansættelser.

- Man kan lidt populært sige, at Betaling er hele Skatteforvaltningens kasseapparat. Alle betalinger går gennem os. Så det er en meget konkret opgave, vi har. Og de medarbejdere, vi søger, skal gerne have en god kombination af faglighed, sans for detaljen og evne til at levere et højt serviceniveau i kontakten med både borgere og virksomheder, siger Helle Kisum, der er ny underdirektør for afdelingen, i en pressemeddelelse.

Som nyansat i Skattestyrelsen skal man igennem et introduktionsforløb, hvor man bliver sat grundigt ind i Skattestyrelsens arbejdsområde og lovgivning. Det er derfor ikke et krav, at ansøgerne har en skattemæssig baggrund, blot fagligheden matcher opgaven, og man er villig til at lære nye områder og opgaver at kende.

- Opgaverne, vi tilbyder, er mangeartede og vores nye medarbejdere vil komme i berøring med mange forskellige områder. Derfor er det vigtigt for os, at vores nye kolleger kommer godt fra start med en grundig introduktion. Samtidig har vi stort fokus på fortsat kompetenceudvikling. Det giver i mine øjne den bedste arbejdsglæde og det bedste arbejdsliv - og det er noget, vi vægter meget højt, siger Helle Kisum.

Skattestyrelsen har allerede modtaget de første ansøgninger, og stillingerne vil løbende blive besat frem mod sommer. På et åbent hus-arrangement 5. februar vil underdirektør Helle Kisum, sammen med flere ledere og medarbejdere, besvare spørgsmål om opgaverne, organisationen og arbejdsmiljøet i Betaling. Der er tilmelding senest fredag d. 1. februar.