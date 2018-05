Skatterabat til sommerhusejere vil give flere huse til udlejning

Det er en gevinst for Ringkøbing-Skjern, at den skattefri bundgrænse for udlejning af sommerhuse hæves til 40.000 kroner. Det vil give flere turister, lyder vurderingen.

Vestkysten: Det bliver en bedre forretning at leje sit sommerhus ud.

En bred politisk aftale sikrer nemlig, sommerhusejere får et skattefrit bundfradrag på 40.000 kroner om året, hvis de lejer ud gennem et bureau. Hidtil har beløbet ligget på godt 20.000 kroner.

Det vil helt sikkert få flere til at leje deres huse ud, vurderer Lars Christensen fra Novasol-Dansommer i Søndervig.

- Det er helt fantastisk. Vi kan kun bakke op om den nye ordning. Jeg er ikke i tvivl om, at den vil give det sidste skub til, at flere vælger at leje deres sommerhus ud, fordi der nu er ekstra penge at hente, siger han.

Sommerhusudlejerne på Vestkysten har gennem lang tid manglet sommerhuse i højsæsonen. Den udfordring kan løses ved at få flere af de eksisterende huse i spil, forklarer Lars Christiansen.

- Jeg håber på, at det betyder, at vi kan få omkring fem procent flere huse at leje ud, siger han.

Novasol-Dansommer har omkring 1100 udlejningshuse i Ringkøbing-Skjern. I Ringkøbing-Skjern er der cirka 9000 sommerhuse. Hvis endnu flere af husene bliver lejet ud, vil det give flere turister i området, som handler, tanker benzin og spiser på restaurant.

Også folketingsmedlem Dennis Flydtkjær (DF) er glad for, at det omsider er lykkedes at få hævet bundgrænsen.

- Vi er ikke i tvivl om, at det vil få en effekt på antallet af huse, som udlejes. Det skete også, da grænsen blev hævet sidste gang. Derfor bliver det en god forretning for kommuner som Ringkøbing-Skjern. Der bliver ganske enkelt flere turister til at købe is, siger Dennis Flydtkjær.

Viceborgmester Søren Elbæk (S) roser den nye ordning.

- Hver gang et sommerhus bliver lejet ud i vores kommune, så er der en familie, som bruger penge i vores område. Derfor er jeg meget tilfreds med, at der bliver skruet på den knap på Christiansborg, så flere huse kan blive lejet ud, siger han.

For nylig valgte Ringkøbing-Skjern at give tilladelse til at udvide eksisterende sommerhuse i ikke lokalplanlagte områder til 180 kvadratmeter. Det kan også være med til at sikre flere turister, mener viceborgmesteren.

- Det betyder, at der kan blive to-fire ekstra sovepladser i flere af sommerhusene i vores område. Det gør os konkurrencedygtige, fordi vores naboer har de samme regler, siger viceborgmesteren.

Den nye skatterabat for udlejning af sommerhuse sker i øvrigt med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år.