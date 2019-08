Skattechef i Ringkøbing efter eksplosion: Vi er rystede og tænker på kollegerne

Ringkøbing: Eksplosionen i aftes ved Skattestyrelsen på Østbanegade på Østerbro i København har sendt rystelser ud til skattemedarbejdere landet over. Også til de 500 medarbejdere hos Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen i Ringkøbing.

Det fortæller underdirektør Helle Kisum, der er chef for Opkrævning og Betaling, der har kontorer på Damstrædet i Ringkøbing.

- Vi er jo alle sammen rystede over dét, der er sket. Vi har gode kolleger på Østerbro, og har egne folk sendt derover. De har det heldigvis godt, men vi afventer, at der sker noget, og jer er i dialog med vores pressetjeneste. Men dét, der er sket, berører os alle, både som borgere og ansatte i Skattestyrelsen. Det er man chokeret over. Vi er jo alle rigtig tit i Østbanegade, jeg selv er derovre en gang om ugen. Vi kender jo alle folk derovre og arbejder sammen med dem. Min første tanke var, at det gudskelov skete om aftenen, så vi ikke havde så mange kolleger inde i bygningen, siger Helle Kisum.

Sprængningen i aftes på Østerbro er ikke den første mod en Skat-lokation - det sket tre gange tidligere - og endnu har politiet ikke nogen gerningsmand eller motiv for hændelsen.

At Skat vækker følelser hos folk, mærker medarbejderne i Ringkøbing også.

- Ja vi oplever da vrede borgere, og vi gør meget ud af at talte sammen, hvis nogle kolleger bliver udsat for noget og reagerer ved at give hjælp. Men sådan noget som dette har vi aldrig været tilnærmelsesvis udsat for, gudskelov. Men der er da borgere, der føler sig klemt i systemet, og dem forsøger vi at give så god en oplevelse som muligt. Det er engang imellem for meget for den enkelte borger, og det prøver vi at have forståelse for, men man skal tale ordentligt til offentligt ansatte, siger Helle Kisum.