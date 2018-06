Skal Skjern have sin egen Amager Bakke?

SKJERN: Skal vi have et Skjern Bakke på Birkvej, hvor der i øjeblikket ligger to rensningsanlæg?

Altså noget i retning af hovedstadens Amager Bakke, hvor et forbrændingsanlæg er forsynet med blandt andet skipister og klatrevæg.

Det er en af de muligheder, der er i spil, når borgerne høres i forbindelse med, at de rensningsanlæggene på Birkvej omdannes til et offentligt, grønt, rekreativt område.

Før planerne for området gøres konkrete, vil der blive holdt en foroffentlig høring, hvor borgernes ideer og forslag indhentes, har teknik- og miljøudvalget netop bestemt.

Borgermeningerne vil indgå i beslutningen om, hvilke konstruktioner på området, der muligvis skal bevares, og hvilke der skal fjernes.

Sagen går tilbage til 2017, byrådet den 12. december besluttede at ændre anvendelsen af området til offentligt, grønt, rekreativt område.

Det skete efter, at beboere i det nærliggende boligområde protesterede mod, at et af de to rensningsanlæg skulle genåbnes til behandling af industrielt spildevand; efterfølgende har kommunen startet planlægningen af området.