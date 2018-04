Skadedyrsbekæmper: Tabuet om rotter skal nedbrydes

Rotter er en svær størrelse for mange og derfor er det et emne, de færreste omtaler. Arkivfoto.

Vestjysk Skadedyrskontrol har haft travlt med at bekæmpe rotter hen over vinteren.

Ringkøbing-Skjern: Den våde vinter har gjort, at rotterne søger inden for i jagten på et tørt sted. Det har landets kommuner kunne notere sig gennem anmeldelser af rotter, som har været et stigende problem i Danmark - også i Vestjylland. Ringkøbing-Skjern Kommune modtog sidste år op mod 3000 anmeldelser om rotter, hvilket var cirka 500 flere anmeldelser end i 2016. Stigningen kan Mogens Gade fra Vestjysk Skadedyrskontrol godt nikke genkendende til, da han haft nok at se til de seneste måneder: - Der har været flere henvendelser end normalt, så vi har haft travlt hen over vinteren, siger han.

Bryd tabuet Et scenarie, de færreste ønsker sig, er, at en rotte løber hen over køkkengulvet, mens familien sidder samlet om middagsbordet. Alligevel er rotter ikke et emne, som de danske familier ønsker at snakke højt om. Det har Mogens Gade oplevet flere gange, når han har været ude på job. Han håber, at det ændrer sig i fremtiden: - Det er et stort tabu, fordi det må ikke hedde sig, at man har rotter. Min opfordring er dog, at folk skal være hurtigere ude med anmeldelser og acceptere, at rotterne lever i vores natur, forklarer han. Hvis rotterne får tid, kan de gøre stor skade på husene: - Jo hurtigere det bliver anmeldt, jo mindre skader når rotterne at gøre. Mange ved det måske ikke, men rotter kan gnave sig igennem det meste, så det kan føre til store skader på opvaskemaskine, vægge og meget andet i huset. De ødelægger alt, siger han.