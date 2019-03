Sirenevarsling var en fejl

Politiet fik vækket midt- og vestjyderne med sirenevarsling, der kun skulle have lydt i Viborg.

RINGKØBING/SKJERN: Kort før 22.30 fredag aften lød sirenerne over det meste af Midt- og Vestjylland, hvilket fik mange borgere op af sofaen eller ud af dynerne. Men der var kun fare på færde i Viborg, hvor en kraftig brand sender sort røg ud over dele af byen, og hvor borgere i området derfor skal holde sig inden for.

Alle andre områder, hvor luftsirenerne har lydt kunne ånde lettet op. Midt- og Vestjyllands politi, som havde varslet sirenerne over Viborg, opdagede hurtigt misæren, da det væltede ind med henvendelser på politikredsens Twitter-konto fra bekymrede borgere i Ringkøbing-Skjern, Herning, Silkeborg og alle andre kommuner i politikredsen.

https://twitter.com/MVJPoliti/status/1106667625269071878