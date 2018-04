Simon bliver både student og smed: Det er ikke så svært

Simon Kronborg Blaaholm har valgt at tage en EUX-erhvervsuddannelse på Skjern Tekniske Skole. Det er slet ikke så svært at tage en studentereksamen, samtidig med man læser til smed, elektriker, konditor eller mekaniker, siger han.

Skjern: Simon Kronborg Blaaholm er et af de unge mennesker, som politikere og erhvervsledere er helt vilde med i disse år. Vi skal have flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, lyder det igen og igen fra erhvervslivet, og den er Simon Kronborg Blaaholm helt med på.

Simon stammer fra Varde, men bor på skolehjemmet ved Skjern Tekniske Skole, og han gik på Fjordvang Efterskole i Velling:

- Jeg har altid vidst, at jeg ville være smed. Jeg har altid kunnet noget med hænderne, og da jeg gik på efterskolen, fik jeg også rettet lidt op på karaktererne, siger Simon Kronborg Blaaholm.

På turene til efterskolen kørte han tit forbi Skjern Tekniske Skole, og derfor var det nærliggende at kigge på skolen, da han besluttede sig for, at det var EUX-linjen, han ville vælge.

- Forholdene er virkelig gode i Skjern, både på skolehjemmet, i værkstederne og i klasselokalerne - og bedre end i Esbjerg, så jeg var aldrig i tvivl om, at det skulle være Skjern Tekniske Skole, siger Simon Kronborg Blaaholm.

Ud af de 30 elever, der går på hans hold, er de kun fire, der tager studenterhuen samtidig med deres erhvervsuddannelse.

- Jeg tror, at mange tror, det er for svært, og der er for mange lektier på EUX-linjen, men jeg bruger kun et par timer om ugen på lektier. Hvis man lytter efter i timerne, så kommer det af sig selv, siger Simon Kronborg Blaaholm.

De fag, han har ud over de rent smedefagligem er fag som dansk, matematik, fysik, engelsk, samfundsfag og teknologi.

- Når jeg er færdig på EUX, kunne jeg godt tænke mig at læse videre til ingeniør på et tidspunkt. Det at tegne og lave noget på computeren har også altid interesseret mig, siger Simon Kronborg Blaaholm.

Han kalder det i øvrigt "den svære løsning" at vælge en EUD eller EUX-uddannelse, for så skal man jo vælge retning hurtigere, end hvis man tager tre år på gymnasiet, hvor man kan gå og tænke over, hvad man vil, og hvilken uddannelse man vil vælge.

Der går naturligvis også elever på Skjern Tekniske Skole, der ikke helt ved, hvad de vil.

- Man skal brænde for det, man laver. Ellers fungerer det jo ikke. Det kan lærerne naturligvis også se, og så forsøger de at tænde en gnist i de elever og få dem til at finde ud af, hvad de vil, siger Simon Kronborg Blaaholm.

Det er ikke svært at se, at han er ret vild med smedeuddannelsen:

- Det giver en enorm tilfredsstillelse, at man laver helt konkrete, fysiske ting. Det er ikke noget, man bare har i hovedet eller en idé på et stykke papir. Lige nu er vi for eksempel ved at lave en lerduekaster og en stol, der kan justeres i højden. I begge ting, er der både noget smedeteknisk og en masse matematiske udregninger, siger Simon Kronborg Blaaholm.

Simon er i øvrigt i praktik hos sin far, der driver Blaaholm A/S, der laver specialudstyr og robotanlæg til en lang række brancher, så interessen for smedefaget kommer ikke fra fremmede.

I sin fritid slapper han af med vennerne eller med sin kæreste, der går i 3.G. på Gymnasiet i Varde. Han løber også lidt og kører mountainbike. I den nærmeste fremtid skal han have en bil, og her kan han helt sikkert få eksperthjælp fra de mange dygtige mekaniker-lærlinge, der går på Skjern Tekniske Skole.