- Status er, at vi er faktisk meget tilfredse. Både med hvordan det hele forløb og med besøgstallet.

Sådan lyder meldingen fra daglige leder ved Bork Vikingehavn, Mette Karup Frederiksen, ovenpå det årlige vikingemarked, der blev holdt i weekenden.

Her havde omkring 6000 vikingeinteresserede trodset den silende regn og tordenbulder for at opleve et autentisk vikingemarked formidlet gennem musik, gøgl, ældgamle kampteknikker og meget mere.

- Man kan selvfølgelig sige, at det kan være lidt spøjst, at vi kan være glade og tilfredse, når vi på det nærmeste var ved at blive skyllet væk om lørdagen, men vi har haft simpelthen haft et vikingemarked uden nogen sure miner. Vi har haft glade gæster, der har ytret, at de har haft en fantastisk oplevelse med vores vikinger, der bare har taget smilet på, trukket skuldrene og sagt 'tja, sådan er det' til det dårlige vejr, fortæller Mette Karup Frederiksen.

Det årlige vikingemarked udgør omkring 7-10 procent af besøgstallet hos Bork Vikingehavn, og med et besøgstal, der er knap 19 procent lavere end sidste års vikingemarked, så kommer man til at mærke det på omsætningen.

- Omsætningen har været lavere end i 2017. Det er jo klart, når vi har omkring 1400 gæster færre end sidste år, og når det står ned i stænger, så har man måske ikke så meget lyst til at købe en fadøl og sætte sig ned og nyde den, som når vejret er tørt, og der er sol, forklarer lederen af Bork Vikingehavn og fortsætter:

- Men vi har jo også blandt andet sat stort fokus på det her med ugekort i forhold til vores entreindtægter. Hvis folk købte ugekort, ville de kunne komme ind i ugen op til vikingemarkedet eller ugen efter. Så det kan have noget at sige, men det har vi ikke haft mulighed for at gå ned i detaljen og analysere på endnu.