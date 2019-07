Sigtet for overfald med kniv: 24-årig får forlænget sin varetægtsfængsling

Kvinde sigtet for grav vold i forbindelse med et knivoverfald i Skjern, skal fortsat sidde varetægtsfængslet.

Skjern: Den 24-årige kvinde fra Skjern, som er sigtet for grov vold i forbindelse med et knivstikkeri, skal foreløbig blive bag tremmer.

Ifølge Henning Præstegaard fra lokalpolitiet i Herning er kvindens varetægtsfængsling blevet forlænget frem til den 5. august.

Episoden foregik på Østre Allé i Skjern den 10. juni, hvor en 18-årig mand fik overfladiske skrammer efter et overfald i en lejlighed. Mandens 24-årige veninde blev i første omgang sigtet for drabsforsøg, men siden blev sigtelsen ændret til grov vold. Hun blev i første omgang varetægtsfængslet i fire uger, og nu er fængslingen altså blevet forlænget.

Under grundlovsforhøret nægtede kvinden sig skyldig men forklarede, at hun kunne havde haft et blackout og derfor ikke havde nogen erindring om knivstikkeriet.