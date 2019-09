Sigtet for at have voldtaget en 15-årig pige: Slipper ikke for varetægtsfængsel

SKJERN/TARM: Den 43-årige mand, der fredag blev fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved retten i Herning sigtet for at have voldtaget en 15-årig pige, slipper ikke for varetægtsfængslingen. Manden er sigtet for at have voldtaget pigen på to adresser i Skjern og Tarm ad flere omgange, også mens hun var under 12 år.

Byretsdommeren mente, at der var begrundet mistanke for at varetægtsfængsle manden i fire uger, hvilket den 43-årige ikke var enig i. Han kærede derfor kendelsen til Vestre Landsret. Her erklærede man sig dog enig med dommeren i Herning og stadfæstede afgørelsen.