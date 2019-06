Siger nej til milliontilskud: KD'er klar til at opgive Stauning Lufthavn

Kristian Andersen afviser at skyde 2,5 millioner kroner ekstra i den skrantende Stauning Lufthavn. Økonomien er alt for usikker, mener han og foreslår derfor, at kommunen forsøger at sælge lufthavnen. Borgmesteren og resten af økonomiudvalget er uenige.

Stauning: En uvildig rapport om Stauning Lufthavns økonomi sår så meget tvivl om lufthavnens fremtid, at Kristendemokraternes gruppeformand, anden viceborgmester Kristian Andersen, siger stop. Han ønsker ikke at frigive de 2,5 millioner kroner, som kan redde lufthavnen. Det står klart efter det sidste møde i økonomiudvalget inden sommerferien. - Jeg føler mig bestemt ikke overbevist om, at det vil være sidste gang, vi skal finde ekstra penge til lufthavnen. Hverken efter at have læst rapporten eller efter mødet. Der kan være talt om en spildt investering, og det er jeg ikke parat til at stemme for i en tid, hvor den kommunale økonomi er hårdt presset, siger Kristian Andersen. På budgetkonferencen sidste sommer var byrådet ellers enig om at skyde de nødvendige 2,5 millioner kroner i lufthavnen for at rette op på mange års manglende vedligehold af alt fra landingsbane til teknik. Den gang blev den livreddende udbetaling dog betinget af, at der blev lavet en undersøgelse af økonomien og den redningsplan, som lufthavnen selv stod bag.

Send flere penge Deloitte blev færdig med sin rapport i marts, og nu tre måneder senere har politikerne fået mulighed for at læse den. Den konkluderer, at det er usikkert, om lufthavnen fremover kan klare sig med det nuværende kommunale driftstilskud på små to millioner kroner om året, og der kan blive brug for flere penge til uforudsete udgifter. Deloitte kalder finansieringen af lufthavnen "særdeles sårbar", at det er relativt sandsynligt, at der også på kort sigt er brug for yderligere vedligehold eller nye investeringer. I 2017 og 2018 havde lufthavnen et underskrud på henholdsvis 684.000 kroner og 981.000 kroner. De fremtidige investeringer kommer primært fra kommunen og investorerne i to længe ventede testmøller ved lufthavnen. Møllefolkene har lovet at betale for nyt teknisk udstyr, så længe møllerne snurrer. Det er tidligere opgjort til omkring 11 millioner samt en årlig driftsudgift. Det nye udstyr ville lufthavnen aldrig selv kunne betale for - og derfor er aftalen mindst lige så afgørende for lufthavnens fremtid som det kommunale tilskud.

Sæt lufthavnen til salg Borgmester Hans Østergaard (V) erkender, at lufthavnen ikke er verdens bedste business case. Alligevel er han og resten af økonomiudvalget klar til at investere de 2,5 millioner kroner, som blev sat af sidste år. - Der er sat en udvikling i gang, som jeg tror på. Målsætningen er at øge antallet af skoleflyvninger, og der er et dronecenter på vej, som alt sammen kan skabe ny omsætning i lufthavnen. Lige nu har vi en lufthavn i Ringkøbing-Skjern Kommune, og hvis vi ikke investerer i den, har vi ingen og får det heller aldrig igen. Der er tale om noget infrastruktur, vi gerne vil fastholde, siger han. Den udlægning er Kristian Andersen ikke helt enig i. - Omsætningen i den del af lufthavnen, som handler om infrastruktur, er faldende. Så jeg kan godt tvivle på, at der er grundlag for at bevare lufthavnen. De nye aktiviteter har - dronerne og skoleflyvningen - jo intet med infrastrukturen at gøre, fastslår Kristendemokraten. Kristian Andersen foreslår, at Ringkøbing-Skjern Kommune forsøger at sælge lufthavnen. - Det kan godt være, at private investorer kan se muligheder, som kommunen ikke er i stand til. Derfor synes jeg, at vi burde forsøge at sætte Stauning Lufthavn til salg, siger han. Det bliver nu op til det samlede byråd at beslutte, om Stauning Lufthavn skal have et ekstra tilskud på 2,5 millioner kroner. Sagen kommer på dagsorden efter sommerferien.