Sidste udkald: Det er nu, hylden skal høstes

Ringkøbing-Skjern: 22. juni dagen i dag og dagen før heksene skal sendes til Bloksbjerg og nok også sidste udkald, hvis man vil høste lidt at Naturens Riges overflod derude som her: Hyldebærblomster. Sagnet siger, at "Hvor hylden ej vil gro, kan mennesket ikke bo", og hylden har da også været omgivet med megen magi gennem tiderne, og selveste H.C. Andersen skrev historien om "hyldemor", der boede under hyldetræet. Både blomster og bær kan bruges i køkkenet. Blomsterne som saft og marmelade og selvfølgelig også dyppet i pandekagedej og bagt som hyldepandekager. Senere på året kan de de sorte bær koges til hyldebærsaft, hvis ikke fuglene kommer og snupper dem først. Husk også at bærrene ikke må spises rå, da de der er let giftige.