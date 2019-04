Sidste punktum sat i EU-sag: Nu kan Vestjysk Bank agere som normal bank igen

Nordvestjylland: EU-Kommissionen har i dag meddelt, at den har truffet en endelig afgørelse om godkendelse af den statsstøtte, som Vestjysk Bank modtog i forbindelse med fusionen med Aarhus Lokalbank i 2012 og den dertilhørende kapitalplan.

Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, betegner det som en "meget vigtig milepæl".

- Det er en rigtig god dag for banken. Nu er vi der, hvor vi kan agere som normal bank igen. Vi har været begrænset af, at vi havde 19 restriktioner, som vi skulle leve op til og indrapportere løbende. Blandt andet måtte vi ikke udvide balancen over en vis størrelse. Det var også meget debatteret, om vi kunne have kunder på Sjælland, men det kunne vi - og vi har en del, som flytter herfra og derover, så det er vigtigt for os. Nu kan vi agere som alle andre banker med en bestyrelse og en direktion, siger Jan Ulsøe Madsen til Dagbladet og fortsætter:

- Vi havde brug for den statsstøtte, som bankpakkerne dengang stillede til rådighed, for Vestjysk Banks kapitalgrundlag var voldsomt udfordret, men alt er blevet betalt tilbage med renter, og vi har bevist undervejs i processen, at vi kan stå på egne ben.