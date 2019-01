Lyne: Ingen spørgsmål er for dumme og ingen for komplicerede, når Projekt Landsbyenergi, der har til formål at fremme den grønne omstilling i landdistrikterne, fylder Lyne Forsamlingshus med fagmænd, uvildige eksperter og folk med forstand på finansieringen.

Det sker lørdag 2. februar klokken 10-14 under den tredje og sidste energimesse i denne ombæring.

- Vi ved fra de foregående energimesser, at boligejerne efterspørger inspiration og viden om de forskellige muligheder for energirenovering og -optimering. Og det er det, vi her samler på et sted, lige fra rådgivere, håndværkere og præsentationer af konkrete tekniske løsninger, så det er til at gå til - og endda med en varm kop kaffe i hånden, fortæller Alexander Lauring Knudsen, der står i spidsen for Projekt Landsbyenergi.