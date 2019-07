Shelter-debutanter på 81 og 82 år: Hyggelig nat - og så hjem til mændene

Ådum: To modne kvinder har fået opfyldt deres ønske om at overnatte i shelter. Gerda Fielsø og Kirstine Vad på 82 og 81 år kan se tilbage på en nat, hvor det endelig lykkedes.

De og deres mænd har ofte camperet sammen. På en aftentur ved Lystruphave for 10 år siden gik Gerda og Kirstine forbi en shelter, som blev ret nøje studeret. De var enige om, at det kunne være sjovt at prøve en sådan overnatning.

Mange gange siden har de talt om det. Eventuelt kunne det også bare være i Ådum, hvor der er shelters, og hvor de var landhusmødre i mange år. Det er dog aldrig blevet til noget. Nu har Kirstines søn imidlertid bygget en stor og solid shelter i sit smukke sø- og skovområde nord for Videbæk. Resultatet er blevet godt. Sagen var klar, at nu skulle ønsket endelig opfyldes.

Søndag eftermiddag kørte Gerda og Kirstine fra Tarm og fik sig godt indrettet. Der var også tid til en lang gåtur for at sondere området, inden sult og kaffetørst meldte sig.