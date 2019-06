Sfo-klubber i fare for at lukke: Man skærer hos de allersvageste

En årlig besparelse på to millioner kroner. Det er, hvad børne- og familieudvalget kan få ud af at lukke kommunens seks sfo-klubber. Både fællestillidsrepræsentant i BUPL og sfo-leder kalder det bekymrende og håber ikke, at forslaget bliver vedtaget.

- Jeg mener bestemt ikke, at man kan undvære sfo-klubberne. De gør en stor indsats for de unge, der er der. Jeg er bekymret over, hvilke konsekvenser det vil have at lukke dem. Mange af klubberne har børn fra specialcentre og modtageklasser - børn, der har et stort behov for et eftermiddagstilbud, hvor de kan være sammen med jævnaldrende, siger Lisbeth Høvinghof Jakobsen, der er fællestillidsrepræsentant for BUPL i Ringkøbing-Skjern.

Et af forslagene, der er lagt frem i sparekataloget, som politikerne skal tage stilling til, er at lukke sfo-klubberne. De klubber er et eftermiddagstilbud til børn i 4. til 6. klasse fordelt på seks skoler i kommunen. Besparelsen vil være to millioner kroner om året.

Lars Redder Jakobsen fortæller samtidig, at klubberne har en vigtig funktion for børnene, der er i en alder, hvor de ikke synes, mor og far forstår noget som helst.

- Så der er en stor gruppe unge i klubberne, der ellers vil være i fri drift, og det er bekymrende. Jeg mener ikke, at sfo-klubberne er flødeskum eller creme. Det er en grundydelse. Jeg ved godt, at man er nødt til at skære steder, hvor det vil gøre ondt, men her skærer man i de allersvageste, siger han.

Politikere i svær situation

Et andet forslag fra sparekataloget er, at man i stedet for at lukke klubberne indfører en højere forældrebetaling for både sfo og sfo-klubberne. Det betyder, at der vil være en prisstigning på henholdsvis 100 og 50 kroner om måneden. Det giver en årlig besparelse på 1,1 millioner kroner.

- Prisstigningen bekymrer mig ikke lige så meget, fordi de svageste familier allerede har en friplads, så det rammer ikke dem. Selvom alle selvfølgelig ikke er begejstrede for prisen, siger sfo-leder Lars Redder Jakobsen.

- Jeg håber ikke, at de vælger at lukke klubberne. De er ikke særligt dyre, og to millioner er en lille sum i forhold til det store billede. Jeg synes ikke, at nogen af forslagene er bedre end andre. Sætter man prisen op, så risikerer man at ramme en gruppe børn, hvor forældrene ikke har økonomi til at sende dem af sted. Politikerne står i en svær situation, men jeg vil hellere, at de tager langsigtede beslutninger. Man kan ikke bare åbne klubberne igen om et par år, hvis økonomien igen bliver til det, siger fællestillidsrepræsentant Lisbeth Høvinghof Jakobsen.