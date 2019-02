Skjern: Med sit nye show "Den Eneste Ene" undersøger forfatter og foredragsholder Jakob Olrik, hvad der sker, når vi forelsker os og søger efter kærligheden og den eneste ene.

Det stiller han op med i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 6. marts kl. 19.

Ifølge Jakob Olrik er der dog noget helt fundamentalt, man ofte glemmer, når det kommer til det store spørgsmål om den eneste ene: At man skal arbejde for kærligheden. Også selvom man er sammen med den rette. For det betyder ikke, at alt er rosenrødt hele livet. Tror man på den myte, som blandt andet fortælles i Hollywood film, så har man kurs mod skuffelser og mod at blive ulykkelig, lyder det i en pressemeddelelse fra sexologen.

Efter de seneste fem år at have turnéret Danmark tyndt med foredraget "Kvinde, kend din mand" lover Jakob Olrik et helt nyt show, hvor der bliver noget, som både romantikeren og skeptikeren kan tage med sig hjem.