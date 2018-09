Ringkøbing-Skjern: Traditioner er traditioner, og dem skal man holde fast i. Jul, påske, pinse og alt det andet - og så naturens mærkedage.

16. maj: Bukkejagtens start.

1. september: Andejagt, hjortejagt og så det årlige gensyn med hjortebrunsten.

Alt bliver til traditioner, og her midt i september, når hjortene har fået fred i brunsten efter de nye jagttider, lige når der er højbrunst, er der tradition for en tur til brunstland.

Og det er stadig hvert år lige betagende at gøre madpakken og kameraet klar for at køre lige syd for Naturens Rige til Varde Kommune for at opleve det stensikre sted ved Grærup Langsø, hvor der næsten er oplevelsesgaranti for hjortebrunst på første række.

Der skal som altid gode kikkerter med og helst vindstille eller ikke meget vind fra vest for at høre sensommerens brunsthjortes sang runge over det flade stykke med græs og siv øst for søen lige ved siden af vejen.

Og rigtig mange både danskere og udlændinge valfarter til stedet for at kikke på hjorte og gøre en tur ud af det.

Fotografering er muligt, så længe der er nogenlunde lys, men bedste tid er den sidste time eller halvanden inden solnedgang, hvor hjortene har rejst sig fra deres dag-sæder i skjulet fra det lange græs og siv. Her er lange telelinser et must.

Og hvad er det så, der år efter år trækker ikke kun mig, men rigtig mange andre til området.

At få et flot fotoskud af en brunsthjort midt i dens harem af hinder og kalve, hvor han lytter på lyden fra horisonten fra en anden stor hjort og svarer med tenorens kraft med hans sommersang. I denne del af søen er han kongen.

Ja det er sikkert, at man let kan tage et flot billede med hjort og hinder, men giv tid når man er der, da ikke kun hjortene er fotogene. Pludselig opstår der andre situationer, som er mindst lige så interessante som for eksempel dette skud med hinden, der ikke ville have med den unge hjort at gøre og derfor rejser sig for at bokse lidt med ungersvenden.

Det billede er i min verden mindst lige så godt hvis ikke bedre end det forventede billede af skovens kronede konge med geviret strakt tilbage over den stærke ryg brølende og med tungen hængende ud af munden midt i dens harem af hinder og kalve.

Eller billedet med majestæten, der "flemer" og smager på hindens duft i luften. Eller brunst billedet med den brølende og samtidige urinerende hjort.

Alt sammen fototrofæer, der ikke kommer som snapshot, men kun ved gennem måske lang tid at have haft øjet klistret til kameraet for at trykke på knappen akkurat på det rigtige tidspunkt.

Eller overført til jagten, hvor man som jæger også venter på det rigtige tidspunkt for at slippe kuglen til det rigtige dyr

Jo da, fotojagt er også god jagt.