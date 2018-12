Seniorer skal have en god fortælling med på turen

Ringkøbing-Skjern Kommune og DGI Vestjylland er gået med i et internationalt projekt, der skal få ældre borgere til at bevæge sig og dyrke mere motion.

Hun har netop været i Spanien for at deltage i en workshop med fokus på at få projektet sat godt i gang.

- Motion og kultur kan sagtens kombineres, og det er netop, hvad vi forsøger at gøre med dette projekt. Her lægger vi fokus på den store kulturarv, vi har i Vestjylland, og kombinerer den med motion, siger Andreea Oprea, der er projektleder hos DGI Vestjylland.

Ringkøbing-Skjern: Det kan være godt at være et skridt foran, og det er Ringkøbing-Skjern Kommune lige nu - via deltagelse i et internationalt projekt, der har som mål at fremme motion og bevægelse blandt seniorer.

Vi håber, at projektet kan være en hjælp til at få seniorer ud i foreningslivet og møde andre i et fællesskab

I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune deltager DGI Vestjylland i et internationalt projekt, der har som mål at få flere seniorer til at dyrke motion.Blandt de andre deltagere i "Walk a story"-projektet er en spansk kommune, et universitet i Tyrkiet, en erhvervsskole i Rumænien, en spansk it-virksomhed og en kommune i Kroatien. Projektet løber frem til slutningen af februar 2021.

Ensomhed og inaktivitet

I DGI Vestjylland arbejder man målrettet på, at lokale idrætsforeninger kommer til at tilbyde app'en, så de, der har lyst til at vandre i et fællesskab, kan gøre det:

- Der er mange seniorer i Ringkøbing-Skjern Kommune, og ensomhed og inaktivitet har stor opmærksomhed fra vores side i forhold til denne befolkningsgruppe. Vi håber, at projektet kan være en hjælp til at få seniorer ud i foreningslivet og møde andre i et fællesskab, siger Andreea Oprea.

Projektlederen forklarer videre, at de deltagende kommuner i "Walk a story" får mulighed for at promovere eksempelvis spisesteder og butikker, så borgere og turister får lidt mere brugbar information, når de benytter den nye app.

Kulturchef i Ringkøbing-Skjern Kommune, Per Høgh, er glad for det nye tiltag:

- Vi har i Ringkøbing-Skjern meget fokus på at bruge naturen som arena for at styrke den fysiske og mentale sundhed. Netop det at kombinere en gåtur med en synliggørelse af vores spændende kulturarv vil være en ekstra bonus - også i forhold til vores mange turister, siger Per Høgh.