Sengetøjskoks: Fejl i forvaltningen

Ringkøbing/Skjern: - Sidste forår var jeg til et møde, hvor Lennart Qvist lovede, at efter sommerferien ville vi få skiftet sengetøj hver tredje uge. Der skete ingenting. Før jul var jeg til et nyt møde med Lennart Qvist. Der sagde jeg til ham "du lovede, det ville komme efter sommerferien, men du sagde ikke hvilket år, så det kunne jeg godt tænke mig at vide". Han lovede, at efter 1. januar ville der ske noget. Nu har vi marts, og jeg får stadig kun skiftet sengetøj hver fjerde uge.

Sådan beskrev 87-årige Vibeke Pedersen situationen omkring tilbagerulningen af sengetøjsbesparelsen til Dagbladet.

Hun er sammen med knap 450 andre borgere visiteret til at få skiftet sengetøj hver tredje uge.

Pengene til tilbagerulningen blev fundet på byrådets budgetkonference i november, og det betyder, at Vibeke allerede fra årsskiftet burde have fået skiftet sengetøj oftere.

- Vi har vedtaget det, vi har afsat midlerne, og det burde være blevet indført. Der må være noget, der ikke er, som det skal være. Jeg er nødt til selv at snakke med hende, før jeg kan sige mere, sagde formanden for social- og sundhedsudvalget, Lennart Qvist (løsgænger), til Dagbladet.