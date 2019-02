Sengetøjsbesparelsen: Vibeke får stadig kun skiftet sengetøj hver fjerde uge

Tarm/Ringkøbing-Skjern: Da Lennart Qvist (løsgænger) sidste år i januar blev formand for kommunens socialudvalg, lovede han, at den såkaldte sengetøjsbesparelse skulle rulles tilbage. Ældre skulle fremover igen have skiftet sengelinned hver anden uge. 11 måneder senere besluttede byrådet på budgetkonferencen at bevilge 175.000 kroner, hvilket ville række til linnedskift hver tredje uge. Dengang sagde Lennert Qvist til Dagbladet: "Så må vi se, om vi næste gang skal gå fra tre til to uger. Jeg mener, der er så meget goodwill og positiv omtale i at komme ned på to uger". Der er bare ikke sket noget.

Offentlig hjemmehjælp Siden 2007 er antallet af svage ældre, der modtager offentlig hjemmehjælp, faldet fra 42,8 procent til 24,6 procent.Samtidig er antallet af svage ældre, der køber privat hjælp, steget fra 8,7 procent til 11,6 procent.



VIVE skriver om udviklingen: Faldet i andelen af svage ældre, der får hjemmehjælp til praktiske opgaver, kan ikke forklares ved, at de ældre har fået en bedre funktionsevne, fx som konsekvens af introduktionen af rehabilitering i ældreplejen eller udvikling mod sund aldring. Vi vurderer derudover, at hverken introduktion af velfærdsteknologi eller anvendelse af diverse hjælpemidler kan forklare udviklingen.



Kilde: VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Foto: Mads Dalegaard Vibeke Pedersen er rigtig glad for den personlige pleje, som kommunen tilbyder. - Den skal de have stor ros for, siger hun. Foto: Mads Dalegaard

Efter ferien hvilket år? 87-årige Vibeke Pedersen bor alene i sin lejlighed i Tarm. Hun kan ikke holde til at gå mere end et par hundrede meter, og hun har svært ved at bukke sig. For hende er tømning af opvaskemaskinen en trættende opgave. Hun er en af de knap 450 borgere, der er visiteret til at få skiftet sengetøj hver tredje uge. Men ifølge Vibeke er der ikke sket nogen ændring. - Sidste forår, altså for knap et år siden, var jeg til at møde, hvor Lennart Qvist lovede, at efter sommerferien ville vi få sengetøjet skiftet hver tredje uge. Der skete ingenting. Så var jeg før jul til et nyt møde med Lennart Qvist. Der sagde jeg til ham "du lovede, det ville komme efter sommerferie, men du sagde ikke hvilket år, så det kunne jeg godt tænke mig at vide", siger hun med et smil på læben og fortsætter: - Så grinede hele salen selvfølgelig, men han lovede, at efter 1. januar ville der ske noget. Nu har vi snart marts, og jeg får stadig kun skiftet sengetøj hver fjerde uge, når der skal gøres rent, siger hun.

Ros til hjemmeplejen Egentlig er Vibeke Pedersen i mange tilfælde rigtig glad for den hjælp, kommunen yder hende. - Den personlige pleje fejler intet. Den er så god. Den er der ingen, der klager over. Jeg har i hvert fald ikke hørt noget. Den ros fortjener de. Det er hjemmehjælpen, der har problemer. Det er forskellige, der kommer hver gang, og så går tiden med at finde ud af, hvad de skal lave hos mig, og hvor de kan finde tingene. Man lærer aldrig hinanden rigtigt at kende, siger hun. Det er heller ikke, fordi hun ønsker at brokke sig. Men hun har altid været politisk interesseret, så hun følger med i, hvad der sker i kommunen. Når hun kan komme til det, så ser hun også byrådsmøderne på nettet. - Jeg gør ikke opmærksom på det for min egen skyld. Hvis det bare var mig, så kunne jeg godt have det samme sengetøj i fire uger. Men det er der andre, der ikke kan. Det er dem, jeg gør det for, siger Vibeke Pedersen.

Qvist: Burde være sket Ifølge social- og sundhedsudvalgsformand Lennart Qvist burde Vibeke Pedersens sengetøj allerede blive skiftet hver tredje uge. - Mit klare indtryk er, at det er implementeret. Vi har vedtaget det, vi har afsat midlerne, og det burde være indført. Men jeg går da ud fra, at når hun siger det, så er det sandt. Så må der jo være noget, der ikke er, som det skal være. Men jeg ved det ikke, siger han. Lennart Qvist kan ikke udtale sig yderligere, før han selv har snakket med Vibeke. - Jeg er nødt til at få nogle oplysninger, før jeg kan sige mere. Jeg har forgæves forsøgt at kontakte hende, siger udvalgsformanden.