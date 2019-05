Selvhjælpsgrupper skal have et boost

FrivilligVest foretager nu et fremstød for selvhjælpsgrupper, for det at mødes med andre og dele sine problemer har en klar sundhedsfremmende effekt.

RINGKØBING-SKJERN: Ingen mennesker skal gå alene med deres problemer. Men det kan være svært at finde hjælp, når livet gør ondt, og man har brug for en snak.

Derfor foretager FrivilligVest nu et fremstød for selvhjælpsgrupper. Frivillig Vest overtog ved årsskiftet selvhjælpsgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune, og koordinator Elsebeth Viberg Rasmussen er lige nu rundt på apoteker, biblioteker og i venteværelser med et lille postkort, der gør opmærksom på, at selvhjælpsgrupper eksisterer, og at det kan være en god hjælp i svære tider.

- Står man selv i en krise, er det sjældent, at man har overskud til at se, at det er en mulighed. Derfor er det også familier og venner, der skal gøre opmærksom på det, siger Elsebeth Viberg Rasmussen.

Selvhjælpstanken har eksisteret i omkring 25 år, og der er rigtig gode erfaringer med det. Egentlig er selvhjælp et lidt misvisende ord, mener Elsebeth Viberg Rasmussen, for egentlig handler det om at hjælpe andre og derigennem hjælpe sig selv.

For mødes man med andre i samme livssituation, så finder man ud af, at man ikke står alene med problemet, og måske kan man hjælpe andre med en løsning, eller man selv kan få gavn af et godt råd fra andre.

- Det er helt klart et sundhedsfremmende initiativ, som måske kan spare lægebesøg, forklarer Elsebeth Viberg Rasmussen, der peger på, at ensomhed er lige så farligt for helbredet som rygning - og at det især gør ondt, hvis ikke man har nogen at dele sine problemer med.