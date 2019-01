Selv om du er gammel og grå, er der ingen grund til at gå i stå

Sammen med koreograf og teaterleder Nønne Mai Svalholm fra Aarhus lancerer Ringkøbing-Skjern Kommune et workshop-forløb, der henvender sig til personer i aldersgruppen 60+ - med mod på at bruge kroppen og måske indtage en scene.

Ringkøbing-Skjern: - Da min hustru gik bort, besøgte jeg sorggrupper, men det var ikke noget for mig. At være med i workshoppen og være en del af denne gruppe, har givet mig mere, end jeg overhovedet troede muligt - her lever jeg.

Sådan siger 73-årige Poul Ib. En lidt ældre herre, der så lyset, da han tog mod til at acceptere en invitation fra Svalholm i Aarhus. Det er en kulturinstitution drevet af Nønne Mai Svalholm, der siden 2015 har været optaget af at skabe koreografiske værker inspireret af et tema om at gentænke begrebet aldring - med seniorer på den anden side af de 60 til at indtage scenen:

- Det har gjort en ret stor forskel for dem. De kommer i fysisk bedre form, og de føler sig gladere. Og så er der også det sociale i det. Det har en kæmpe betydning, siger Nønne Mai Svalholm.

I 2017 præsenterede hun forestillingen Circuit på Teatret OM i Ringkøbing, og det gav en vis genlyd:

- Det blev vi grebet af, og vi tænkte, at det må vi da også prøve. Så nu håber vi, der er nogle, der har lyst til at lege med, siger Maria Vandborg fra kulturafdelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor hun nu er leder af et nyt samarbejde med Svalholm.