Når der torsdag aften skal være borgermøde i Sdr. Vium om et mølleprojekt i Birkkjær Enge, er selskabet NRGI Renewables fuld bevidst om, at landsbyen har en svær historik med vindmøller.

SDR.VIUM: Som tidligere beskrevet i Dagbladet, skal der torsdag være borgermøde i Sdr. Vium Forsamlingshus angående et nyt muligt vindmølleprojekt i Birkkjær Enge.

Og der er tale om at opstille seks møller med en totalhøjde på 150 meter og samtidig etablere et solcelleanlæg på 30 hektar. Det oplyser administrerende direktør i NRGI Renewables, Jakob Bundgaard.

- Vi har vurderet, at området er velegnet, både til vindmøller og solceller. Vi har skåret projektet til, så reglerne overholdes med en komfortabel margin, for at tage hensyn til lokalområdet. Reglerne siger, at der skal være mindst 600 meter til byen, men det område, vi arbejder med, ligger halvanden kilometer fra byen, forklarer Jakob Bundgaard.

Det er ikke, fordi der ligefrem er mangel på møller i Sdr. Vium. Efter de seneste mølleopsætninger er der 30 møller rundt om byen - og 46, hvis man tæller Holmen med.

Det har fået Vikie Trelborg, Sdr. Vium, til at markere sig i debatten med utilfredshed over, at der muligvis skal endnu flere møller op.

- Vi er meget bevidste om, at der er en historik i området, og derfor er vi også interesseret i lokal opbakning og få balanceret det i forhold til borgernes ønsker. Som et andelsejet energiselskab ligger det os meget på sinde, at vi hele tiden er i forbindelse med borgerne, og at vi kan give noget tilbage til lokalområdet, så de ikke bare har møllerne uden at få noget ud af det, forklarer Jakob Bundgaard.

NRGI Renewables har flere konkrete tiltag, som skal præsenteres på borgermødet. Hvilke vil Jakob Bundgaard ikke oplyse, men han forklarer, at det kan være bidrag til en lokal fond.

Energiselskabet har endnu ikke sendt en ansøgning til Ringkøbing-Skjern Kommune, og om projektet bliver til noget, afhænger blandt andet af lokal opbakning.

- Jeg er helt bevidst om og har respekt for, at sådan et projekt kan sætte sindene i kog, men som andelsselskab hviler vi på et godt fundament. Vores værdi er ansvarlighed, og det er gennemgående, forklarer Jakob Bundgaard.